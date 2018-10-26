《經濟通通訊社２６日專訊》中興（００７６３）（深：００００６３）宣布，預料截至今
年１２月底止全年虧損６２億元（人民幣．下同）至７２億元，上年度則賺４５﹒６８億元，每
股基本虧損１﹒４８元至１﹒７２元，上年度每股盈利１﹒０９元。
公司解釋，主因今年６月１２日發布的１０億美元罰款；另公司於今年５月９日發布，由於
主要經營活動無法進行，導致的經營損失、預提損失。（ｈｍ）
26/10/2018 08:08
【企業盈警】中興（７６３）料年度盈轉虧損６２億至７２億人民幣
《經濟通通訊社２６日專訊》中興（００７６３）（深：００００６３）宣布，預料截至今
年１２月底止全年虧損６２億元（人民幣．下同）至７２億元，上年度則賺４５﹒６８億元，每
股基本虧損１﹒４８元至１﹒７２元，上年度每股盈利１﹒０９元。
公司解釋，主因今年６月１２日發布的１０億美元罰款；另公司於今年５月９日發布，由於
主要經營活動無法進行，導致的經營損失、預提損失。（ｈｍ）
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