《日入而息》人幣離岸曾失守６﹒９７，港股再創逾１７個月低

《今天重點》﹡中原ＣＣＬ連跌四周共０﹒９８％，按周跌０﹒１６％

﹡在岸人幣跌穿６﹒９６關，離岸曾失守６﹒９７；

潘功勝唱穩人民幣，在岸收升２０點子報６﹒９４７８

﹡港股失二萬五創近１８個月低，全周跌８４３點五連挫



《即日市況》﹡港股收挫２７６點報２４７１７四連跌，弱勢未改再創逾１７個月低



《深滬股市》﹡滬綜指收跌０﹒１９％失守二千六，一周累升１﹒９％



《美元匯價》﹡意預算案僵局帶來不明朗，可吼位沽歐元；歐元最新報１﹒１３４４╱４８

，日圓最新報１１１﹒９６╱９７



《公司業績》﹡海信科龍（００９２１）首三季賺近１２億元人民幣，跌逾３２％

﹡ＩＭＡＸ（０１９７０）大股東第三季業績虧轉盈，首三季賺２１１５萬美

元

﹡交行（０３３２８）第三季淨利潤升７％，首三季淨息差跌３點子

﹡上海醫藥（０２６０７）首九個月純利按年升２５﹒４％

﹡同仁堂科技（０１６６６）首三季純利按年升０﹒７％至５﹒５億元人民幣

﹡環球醫療（０２６６６）首三季稅前盈利升２８％至逾１５億元人民幣

﹡兗煤（０１１７１）首三季淨利潤升１３﹒４％

﹡聯華超市（００９８０）首三季虧損收窄至８０２３萬元人民幣

﹡新特能源（０１７９９）首九個月純利按年跌４﹒７％至９﹒１億元人民幣

﹡北京京客隆（００８１４）首九個月純利按年升約３１％

﹡長汽（０２３３３）第三季淨利潤跌五成至２﹒３億元人民幣

﹡暢捷通（０１５８８）首三季純利跌６０％至７８０２萬元人民幣

﹡洋河股份首三季實現淨利潤錄７０億，按年增２６％

﹡順豐控股首三季淨利跌１７％，料全年淨利增最多一成

﹡粵海制革（０１０５８）首九月虧損擴至近６０３０萬元

﹡新天綠色能源（００９５６）首三季淨利潤升５８﹒４％

﹡新華保險（０１３３６）首九個月多賺５２﹒８％，第三季盈利升５％



《公司資訊》﹡華懋朗城匯推售５０４伙，代理指大手客減少逾三成

﹡長實（０１１１３）已向城規會申請古洞北建屋，單位增至２２００個

﹡加達控股（０１６２０）夥縱橫遊（０８０６９）組合營拓旅遊業務

﹡光大綠色（０１２５７）環保簽署兩個新項目

﹡盛源控股（００８５１）斥２億收購深圳租賃公司８０％股權

﹡華顯光電（００３３４）９月銷量按年上升５７﹒３％

﹡東方海外（００３１６）第三季總貨運量及收益分別升６﹒９％及７％

﹡味千（００５３８）第三季中港同店銷售均下跌，香港跌６﹒９％

﹡達芙妮（００２１０）第三季度核心品牌同店銷售按年錄中單位數跌幅

﹡莊旭輝辭任中國順客隆（００９７４）財務總監

﹡永泰（００３６９）及萬泰澐灃標售４伙，頂層複式戶售８２６９萬元

﹡香港國際建投（００６８７）委任海航集團副總裁陳超為聯席主席



《國企紅籌》﹡幸福控股（００２６０）以３８４０萬元售成都加氣站業務

﹡青島港（０６１９８）首九個月集裝箱吞吐量按年升４﹒５％

﹡遠東宏信（０３３６０）出售兩附屬公司基礎資產，料將實現收益淨額

１８０萬元人民幣

﹡大唐發電（００９９１）首三季發電量增長６﹒７％



《神州民企》﹡三愛健康（０１８８９）以１０萬元出售中國製藥公司

﹡海信科龍電器（００９２１）改名「海信家電」

﹡騰訊（００７００）與嗶哩嗶哩合作拓動畫和遊戲；騰訊擴大《王者榮耀》

強制公安實名校驗範圍，新增八地市；騰訊ＱＱ提示音「嘀嘀嘀嘀嘀嘀」獲

批聲音商標註冊；騰訊微信公眾號涉傳播低俗色情小說，遭政府約談；騰訊

遊戲聯手順網科技成立網吧安全技術聯合實驗室

﹡三愛健康（０１８８９）擬購永春製藥５１％股權，涉７６５萬元人民幣

﹡海豐國際（０１３０８）九個月收入１０﹒６億美元升６﹒５％

﹡神威藥業（０２８７７）首九個月營業額增約４９％至１９﹒６億元人民幣

﹡長汽（０２３３３）以近８億元人民幣出售儲能電池生產公司



《中國要聞》﹡人民網表示「房地產限購全面取消」不屬實

﹡社科院報告指一線城市房價穩定嚴重依賴行政管控手段

﹡市場監管總局表示完善疫苗管理體制，加大藥品監管力度

﹡阿里巴巴與歷峰集團旗下奢侈品電商成立合資公司

﹡萬達指「考慮出售傳奇影業股權及體育資產」傳言失實

﹡人行不開展逆回購，今淨回籠３００億結束５日淨投放；人行授權中行東京

分行擔任日本人民幣業務清算行；民企債券融資支持工具料規模１６００億

元；促進民營企業債券融資，引入銀行保險自願參與；經營良好暫遇困難企

業，銀行不得盲目抽貸斷貸；人行放話無懼人幣空頭，在岸人幣抽升，收復

６﹒９４

﹡中國人行及日本央行簽本幣互換協議，規模２０００億元人民幣

﹡李克強稱中國願加強與日本關係，支持日本和朝鮮對話

﹡栗戰書會見安倍晉三，稱中日關係呈現積極向好勢頭

﹡中弘股份半月三高管辭職，實控人傳質押持股後走佬

﹡方正證券馬軍設不雅飯局拉票，遭湖南證監局監管談話

﹡中行信行民行聯推區塊鏈平台，交易總額達３０００萬元人民幣

﹡互金協會更新１１家銀行信息，對接１０５家網貸機構

﹡油氣管網監管新規下周審，禁運營企業只向國企服務

﹡國家市場監管總局：三大天然氣公司須遵守價格法規

﹡內地物流業景氣指數按年回落１﹒８％，總額增速放緩

﹡永泰能源中期債逾期，觸發母企１０億融資券交叉違約

﹡國家隊基金嘉實新機遇將清盤，上季沽清７０億元股份

﹡據報美國拒重啟貿談，除非中國就技術轉讓等提出建議

﹡９月代客結售匯逆差創２１月最大，人民幣下行壓力大

﹡馬雲家族過去一年套現１１０億元人民幣，成「２０１８胡潤套現大王」

﹡上交所今日發行首隻紓困專項債，規模８億元人民幣

﹡兩國有券商擬就三家民企發行信用風險保護工具

﹡浙江設立百億市場化債轉股基金，緩解企業債務壓力

﹡銀保監取消險資開展股權投資範圍限制，支持民企發展

﹡潘功勝稱９月末小微貸餘額增１８％，高全部貸款增速；潘功勝喊話人民幣

空頭，有信心保持人幣匯率基本穩定

﹡中國政府據報通知中石油中石化停買伊朗石油

﹡外匯局表示９月外匯市場總成交１５﹒９１萬億元人民幣

﹡中證監與日本金融廳簽署促進證券市場合作諒解備忘錄；支持機構發專項債

紓困，將設立綠色通道審核；ＰＴＡ期貨將於１１月底起引入境外交易者；

中證監對４宗案行政處罰，涉任良成等操縱海航股票案

﹡華大基因國際研究合作被叫停，深交所問詢其影響

﹡上交所與日本交易所共同推動ＥＴＦ互通

﹡順豐控股斥５５億收購敦豪香港及敦豪北京全部股權



《寶島快訊》﹡台股收跌０﹒３３％，報９４８９﹒１８點



《其他消息》﹡民主派批今日才將條例生效公告交立會審議欠尊重

﹡高鐵通車後曾有港人不適，消防獲准進入內地口岸區

﹡陳帆指並無內地執法人員在口岸區內留宿；香港段開通一個月逾１６０萬人

次通關

﹡朱經緯出獄獲親友迎接，未有回應記者提問便離開

﹡黃毓民掟杯案獲撤控罪，律政司表示沒法律基礎上訴

﹡政府再度委任梁永祥為地產代理監管局主席

﹡中科向委員會提交４張新相片，調查聆訊押後至下周一

﹡港警聯同星馬執法部門搗破騙款逾億之網上情緣行騙集團，拘５２人

﹡佔旺藐視法庭案今判刑，該案最年長被告判囚４個月

﹡金管局繼續指定９間香港離岸人民幣一級流動性提供行；金管局ＩＦＦＯ圓

桌會議探討新興市場投資機會，增中車等合作夥伴

﹡郭家麒就九西補選ＤＱ事件提休會辯論，被內會否決

﹡政府公開招標出售大嶼山住宅用地，下月３０日截標；政府高度關注國泰航

空客戶資料外洩，要求即時採取補救措施

﹡空置稅刺激發展商售盤，每１０新盤單位出售４個現貨

﹡深股通全日流走７﹒５１億元；滬股通額度全日流走８﹒０９億元

﹡上季私樓施工量跌７９％，潛在供應維持９﹒３萬伙

﹡利嘉閣表示７００萬元以下二手成交佔比首度跌穿６０％

﹡美聯表示若公私營比例改七三比，或令未來潛在供應下跌

﹡去年億萬富豪財富增兩成至９萬億美元，中國每周誕逾兩名億萬富豪

﹡羅兵咸永道表示中美貿易戰及股市波動，或影響今年億萬富豪財富

﹡地政署表示大嶼山嶼南道住宅地共收６份標書

﹡銀公表示「轉數快」騙案與其安全性無關，盡快公布優化措施

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