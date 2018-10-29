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29/10/2018 08:02

《日出而作》英超李斯特城班主遇難，紫金首三季多賺五成

　　　《外圍重點》歐美主要股市指數收市：　
　　
　　　　　　　　紐約道瓊斯　　　　２４６８８．３１　跌　２９６．２４點╱１．１９％　
　　　　　　　　標普５００　　　　　２６５８．６９　跌　　４６．８８點╱１．７３％　
　　　　　　　　納斯達克　　　　　　７１６７．２１　跌　１５１．１２點╱２．０７％　
　　　　　　　　倫敦富時１００　　　６９３９．５６　跌　　６４．５４點╱０．９２％　
　　　　　　　　法蘭克福ＤＡＸ　　１１２００．６２　跌　１０６．５０點╱０．９４％　
　　　　　　　　巴黎ＣＡＣ４０　　　４９６７．３７　跌　　６４．９３點╱１．２９％　
　　
　　　　　　　﹡香港時間８：００ａｍ美元兌日圓１１１．９７，歐元兌美元１．１４０２

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