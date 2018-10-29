《外圍重點》歐美主要股市指數收市：
紐約道瓊斯 ２４６８８．３１ 跌 ２９６．２４點╱１．１９％
標普５００ ２６５８．６９ 跌 ４６．８８點╱１．７３％
納斯達克 ７１６７．２１ 跌 １５１．１２點╱２．０７％
倫敦富時１００ ６９３９．５６ 跌 ６４．５４點╱０．９２％
法蘭克福ＤＡＸ １１２００．６２ 跌 １０６．５０點╱０．９４％
巴黎ＣＡＣ４０ ４９６７．３７ 跌 ６４．９３點╱１．２９％
﹡香港時間８：００ａｍ美元兌日圓１１１．９７，歐元兌美元１．１４０２
29/10/2018 08:02
《日出而作》英超李斯特城班主遇難，紫金首三季多賺五成
《外圍重點》歐美主要股市指數收市：
紐約道瓊斯 ２４６８８．３１ 跌 ２９６．２４點╱１．１９％
標普５００ ２６５８．６９ 跌 ４６．８８點╱１．７３％
納斯達克 ７１６７．２１ 跌 １５１．１２點╱２．０７％
倫敦富時１００ ６９３９．５６ 跌 ６４．５４點╱０．９２％
法蘭克福ＤＡＸ １１２００．６２ 跌 １０６．５０點╱０．９４％
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