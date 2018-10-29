《牛熊志選－陳其志》往下尋找支持，候低留意騰訊購１３７９３

《牛熊志選》恆指上周五（２６日）微微高開後隨Ａ股反覆向下，最多跌４０５點低見

２４５８９點，再創超過１年新低，連跌４日累跌逾１４００點，淡倉資金先行離場，周四

（２５日）恆指熊證及認沽證單日合共淨流出１﹒１５億元；反觀資金主力部署好倉，單日牛證

及認購證錄９０１０萬元資金淨流入。截至周四，牛證倉位下移至收回價２４０００點至

２４６００點之間，過夜街貨相當於２４８０張期指合約；恆指熊證則集中在收回價２６２００

點至２６６００點之間，過夜街貨相當於約２０９０張期指合約。

根據法興交易員表示，上周場外期權市場的引伸波幅普遍上升，恆生指數３個月場外期權的

引伸波幅上升２﹒９個波幅點至２３﹒６％，國企指數３個月場外期權的引伸波幅上升２﹒３個

波幅點至２５﹒１％。至於３個月期股份場外期權方面，匯豐的引伸波幅上升３﹒４個波幅點至

２２﹒８％；港交所的引伸波幅上升２﹒４個波幅點至２６﹒８％；騰訊的引伸波幅上升３﹒１

個波幅點至３７﹒６％；中移動的引伸波幅上升２個波幅點至２３﹒１％；平保的引伸波幅上升

３﹒２個波幅點至２９％；國壽的引伸波幅上升３﹒７個波幅點至２９﹒８％；建行的引伸波幅

上升１﹒５個波幅點至２６﹒１％；工行的引伸波幅上升１﹒１個波幅點至２５﹒６％；中石油

的引伸波幅上升１﹒４個波幅點至３３﹒１％；中海油的引伸波幅上升１﹒３個波幅點至

３６﹒１％；Ａ中的引伸波幅上升２﹒９個波幅點至２９％。

個股方面，騰訊旗下手遊《王者榮耀》正式啟動強制公安實名校驗，玩家須核實年齡以限制

未成年玩家的在線時間，其股價周五跌超過３％，考驗２６０元關口。周四騰訊牛證及認購證吸

引５１００萬元資金淨流入部署，位列資金流榜首。技術上，騰訊股價自月中反彈於２９４元附

近受阻回落後，連日下跌再創新低，短線料續往下尋找支持，計算量度跌幅，或下試２３５元，

宜審慎部署技術反彈。如看好騰訊可留意中長期價外認購證１３７９３，行使價２８８﹒８８元

，明年３月尾到期，實際槓桿約６﹒４倍。《法興證券上市產品銷售部主管 陳其志》



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