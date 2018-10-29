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即市新聞

29/10/2018 09:31

《一周攻略－周進略》持盈保泰，趁高減磅

　　《一周攻略》一周過去，一周又來，但是港股似乎仍未止跌，繼續往下探，此前本欄一直提
出，２５０００是重點位置，見證著金融海嘯至今，一直以來，港股每次在此受阻，直到
２０１５和２０１７年兩次大升市，才有力突破云云，如今看來，正是如此，投資者眼見
２５０００下破後，自然要另覓支持，一時之間，坊間又有一下子２００００點之說，頗為嚇人

　　其實，無論是２５０００或２００００，作為整數位置，只是方便大家記憶，不論是論者或
聽者，都有人類的共同局限，思維模式所限，不能處理太細微的東西，只能大概。但說起來，
２５０００之存在，是經過時間考驗，由此前作為技術走勢上的阻力，變成如今潛在，但又正式
跌破的支持。
　
＊恆指二萬點非經重大技術考驗關口＊
　
　　至於２００００點，作為整數位置，更易記憶，但論到參考過去恆指紀錄而言，並非屢受考
驗的重點位置，這一點對於依賴技術分析者而言，至為關鍵，因為說實在，所謂技術分析，不外
乎在已經發生的事，所見證於價╱量╱時間這三大因素中的交疊而已，基本上，任何技術分析指
標，最終難不開這三大因素的變種。
　　無論如何，隨著中美貿易戰的白熱化，內地固然有其政策去應對，美方亦有本身問題，例如
，加息周期開展，偏偏總統大人不喜之，批評之聲連連，而其批評美聯儲主席的動作，亦是難看
之極，只是大家莫可奈何。
　
＊美總統要儲局承擔起經濟衰退責任＊
　
　　當然，退一步而言之，美聯儲局方專員多是學有專精之輩，以其技術官僚出身，多數有類似
的看法和做法，不會任由總統說說便轉變立場。更何況，如今總統出言，誰道不是為其選舉工程
鋪路？任何對於經濟放慢的東西，都不是其主導的貿易戰所影響，反而要全部由美聯儲的加息去
承擔責任，天下間沒有更好的代罪羔羊了。
　　至於連番爭拗之中，最傷的當然是資產價格，由加息開始，自然而然，美元資產繼續受惠，
危機時買美債，好景時買美股，已成定律，尤其息差優勢明顯，資金由新興市場甚至其他成熟市
場流進美元資產，對於支持美國的雙赤大有幫助。
　
＊美股美債重整組合＊
　
　　當然，總有某個水平，加息速度再提升，令原本看好美股或美債的，也有必要重新執位，把
原有的資產組合再配置，這股力量，由今年９月美國議息後，變得愈來愈強，自然影響到美股的
波動率，由過去十年來，相對於長期平均為低，突然之間，大家又擔心開始，以後不再是歌舞昇
平的樣子。
　　對於港股，很無奈地，夾在所有因素之中，都是利淡利空的，由加息的影響，到貿易戰，以
至內地本身應付開放改革當中一些阻力。近來每多對於Ａ股之言論，但要思考２０１４和
２０１５年的經驗，才可更全面。
　
＊月底反彈趁高減持＊
　
　　好在經過近來的跌市，一下子市面又看得悲觀非常，反而有可能令港股在１０月最後幾個交
易天，不論是否有期指結算的因素，都可能有點兒反彈，只是每次反彈，離不開成為投資者減持
的機會。當然，不排除股票最終落到強者手，但短期看來，仍有一段距離，投資者持盈保泰，一
如之前數周，甚至數月，本欄所說，趁高減持，減輕槓桿，仍是上著。
《經濟通通訊社特約分析師　周進略》（本欄逢周一刊出）

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