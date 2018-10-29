《選股情報－石鏡泉》仍然舒服

《選股情報》１０月２６日有如下看法，今（２９日）仍如是看。



２６日題：「舒服晒」

文：「股市下跌，尤如人的絞腸痧，瀉清淨了，才舒服。恆指到了兩萬四，是否就此

舒服？走著瞧，筆者認為是。」《香港經濟日報研究部主管 石鏡泉》

