《選股情報》１０月２６日有如下看法，今（２９日）仍如是看。
２６日題：「舒服晒」
文：「股市下跌，尤如人的絞腸痧，瀉清淨了，才舒服。恆指到了兩萬四，是否就此
舒服？走著瞧，筆者認為是。」《香港經濟日報研究部主管 石鏡泉》
29/10/2018 09:11
《選股情報－石鏡泉》仍然舒服
《選股情報》１０月２６日有如下看法，今（２９日）仍如是看。
２６日題：「舒服晒」
文：「股市下跌，尤如人的絞腸痧，瀉清淨了，才舒服。恆指到了兩萬四，是否就此
舒服？走著瞧，筆者認為是。」《香港經濟日報研究部主管 石鏡泉》
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