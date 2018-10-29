《專家之言－葉尚志》港股短期下挫風險仍處最高警戒級別

《專家之言》上周五（２６日），隔晚美股出現急挫後的急彈，但是對港股的刺激不大，恆

指再跌２７０多點連跌第四日，未能擺脫短期尋底走勢。事實上，美股的波動情況依然激烈，Ｖ

ＩＸ恐慌指數已上升至２０以上的警戒線級別，顯示美股潛在波動性風險仍高，要提防市場恐慌

情緒有進一步擴散蔓延的機會。目前，港股仍處於尋底走勢，短期下挫風險維持在最高警戒級別

，而美股的跌勢，以及中資金融股的穩定性，依然是關注重點。



＊亞馬遜績後急挫，拖累騰訊瑞聲舜宇續受壓＊



恆指持續受壓的走勢，上周五在盤中曾一度下跌４０５點低見２４５８９再創新低，全球科

技股龍頭亞馬遜公布季績後在盤後交易出現急挫，對科技類股如騰訊（００７００）、瑞聲

（０２０１８）以及舜宇（０２３８２）構成進一步壓力，而國壽（０２６２８）在季績公布後

亦出現急挫，也對中資金融股的整體穩定性帶來影響。恆指收盤報２４７１８點，下跌２７７點

或１﹒１％。國指收盤報１００５９點，下跌１１８點或１﹒１５％。

另外，港股主板成交金額有９５６億多元，而沽空金額有１４２﹒６億元，沽空比例

１４﹒９１％，回落至１６％以下但仍處超標水平。至於升跌股數比例是６１８：１００１，日

內漲幅超過１０％的股票有３０隻，而日內跌幅超過１０％的股票有２０隻。



＊美股掉頭向下，環球股市進入同步下跌階段＊



美股在１０月初、從歷史高位掉頭下挫，是引發全球股市進入同步下跌環路的源頭，是全球

股市下跌的震央所在。統計了一下全球主要股市在１０月份的累跌幅度，日股ＮＫＹ指數跌了

１２﹒１％；南韓ＫＯＳＰＩ指數跌了１３﹒４％；德國ＤＡＸ指數跌了９﹒４％；恆指跌了

１１％；國指跌了８﹒７％；Ａ股上綜指跌了７﹒９％。由此觀之，全球股市進入了同步下跌階

段，在連鎖下挫環路未能切斷之前，要注意互相拖累、共振下跌的放大效應，最終有令到市場演

變發展出骨牌效應的危險可能，因此，市場短期下挫風險可以說，是正處於最高警戒級別水平的

。



＊平保未受跟隨大市破底，三季度業績惹關注＊



目前，雖然美股已從歷史高位下跌了不少，但是跌勢似乎仍未有見底跡象。利率預期趨升、

年初減稅對經濟推動力開始下降，加上市場藉著三季報公布後趁機調預期，都是對美股構成壓力

的原因。事實上，以美股三大指數來看，標普５００指數已率先跌穿了由２０１６年初引伸上來

的中長期上升軌，而科技股龍頭亞瑪遜的三季報未能符合預期，估計市場有進行殺估值的機會，

情況對於納指以及美股整體來說，將會構成重大衝擊。

走勢上，港股仍處於尋底行情，一方面會受到美股跌勢的影響，另一方面，由於內地近期已

發出了言論政策支持Ａ股，促使資金流向中資金融股，情況對於港股整體有一定扶穩作用，是以

國指以及Ａ股上綜指在１０月份出現的跌幅相對較少。因此，中資金融股的穩定性，對港股現時

的跌勢會起著關鍵影響作用。而在過去兩個月表現堅穩、在９月和１０月都未有跟隨大盤破底的

中國平安（０２３１８），其三季報即將發表公布，業績表現如何，能否繼續對其股價帶來支持

力，會是關注重點。《第一上海首席策略師 葉尚志》

