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即市新聞

29/10/2018 09:07

《專家之言－葉尚志》港股短期下挫風險仍處最高警戒級別

　　《專家之言》上周五（２６日），隔晚美股出現急挫後的急彈，但是對港股的刺激不大，恆
指再跌２７０多點連跌第四日，未能擺脫短期尋底走勢。事實上，美股的波動情況依然激烈，Ｖ
ＩＸ恐慌指數已上升至２０以上的警戒線級別，顯示美股潛在波動性風險仍高，要提防市場恐慌
情緒有進一步擴散蔓延的機會。目前，港股仍處於尋底走勢，短期下挫風險維持在最高警戒級別
，而美股的跌勢，以及中資金融股的穩定性，依然是關注重點。

＊亞馬遜績後急挫，拖累騰訊瑞聲舜宇續受壓＊

　　恆指持續受壓的走勢，上周五在盤中曾一度下跌４０５點低見２４５８９再創新低，全球科
技股龍頭亞馬遜公布季績後在盤後交易出現急挫，對科技類股如騰訊（００７００）、瑞聲
（０２０１８）以及舜宇（０２３８２）構成進一步壓力，而國壽（０２６２８）在季績公布後
亦出現急挫，也對中資金融股的整體穩定性帶來影響。恆指收盤報２４７１８點，下跌２７７點
或１﹒１％。國指收盤報１００５９點，下跌１１８點或１﹒１５％。
　　另外，港股主板成交金額有９５６億多元，而沽空金額有１４２﹒６億元，沽空比例
１４﹒９１％，回落至１６％以下但仍處超標水平。至於升跌股數比例是６１８：１００１，日
內漲幅超過１０％的股票有３０隻，而日內跌幅超過１０％的股票有２０隻。

＊美股掉頭向下，環球股市進入同步下跌階段＊

　　美股在１０月初、從歷史高位掉頭下挫，是引發全球股市進入同步下跌環路的源頭，是全球
股市下跌的震央所在。統計了一下全球主要股市在１０月份的累跌幅度，日股ＮＫＹ指數跌了
１２﹒１％；南韓ＫＯＳＰＩ指數跌了１３﹒４％；德國ＤＡＸ指數跌了９﹒４％；恆指跌了
１１％；國指跌了８﹒７％；Ａ股上綜指跌了７﹒９％。由此觀之，全球股市進入了同步下跌階
段，在連鎖下挫環路未能切斷之前，要注意互相拖累、共振下跌的放大效應，最終有令到市場演
變發展出骨牌效應的危險可能，因此，市場短期下挫風險可以說，是正處於最高警戒級別水平的


＊平保未受跟隨大市破底，三季度業績惹關注＊

　　目前，雖然美股已從歷史高位下跌了不少，但是跌勢似乎仍未有見底跡象。利率預期趨升、
年初減稅對經濟推動力開始下降，加上市場藉著三季報公布後趁機調預期，都是對美股構成壓力
的原因。事實上，以美股三大指數來看，標普５００指數已率先跌穿了由２０１６年初引伸上來
的中長期上升軌，而科技股龍頭亞瑪遜的三季報未能符合預期，估計市場有進行殺估值的機會，
情況對於納指以及美股整體來說，將會構成重大衝擊。
　　走勢上，港股仍處於尋底行情，一方面會受到美股跌勢的影響，另一方面，由於內地近期已
發出了言論政策支持Ａ股，促使資金流向中資金融股，情況對於港股整體有一定扶穩作用，是以
國指以及Ａ股上綜指在１０月份出現的跌幅相對較少。因此，中資金融股的穩定性，對港股現時
的跌勢會起著關鍵影響作用。而在過去兩個月表現堅穩、在９月和１０月都未有跟隨大盤破底的
中國平安（０２３１８），其三季報即將發表公布，業績表現如何，能否繼續對其股價帶來支持
力，會是關注重點。《第一上海首席策略師　葉尚志》

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