【新股上市】富匯建築暗盤開０﹒４４元，高招股價近３８％

《經濟通通訊社２９日專訊》富匯建築控股（０１０３４）明天（３０日）掛牌，今日於輝

立暗盤交易系統，開市價０﹒４４元，較招股價０﹒３２元高出３７﹒５％。每手８０００股

，若不計手續費，每手賺９６０元。

此外，該股於耀才證券暗盤交易系統中，現報０﹒４元，高招股價２５％。（ｓｃ）

