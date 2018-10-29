《經濟通通訊社２９日專訊》富匯建築控股（０１０３４）明天（３０日）掛牌，今日於輝
立暗盤交易系統，開市價０﹒４４元，較招股價０﹒３２元高出３７﹒５％。每手８０００股
，若不計手續費，每手賺９６０元。
此外，該股於耀才證券暗盤交易系統中，現報０﹒４元，高招股價２５％。（ｓｃ）
29/10/2018 16:18
【新股上市】富匯建築暗盤開０﹒４４元，高招股價近３８％
《經濟通通訊社２９日專訊》富匯建築控股（０１０３４）明天（３０日）掛牌，今日於輝
立暗盤交易系統，開市價０﹒４４元，較招股價０﹒３２元高出３７﹒５％。每手８０００股
，若不計手續費，每手賺９６０元。
此外，該股於耀才證券暗盤交易系統中，現報０﹒４元，高招股價２５％。（ｓｃ）
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