《經濟通通訊社２９日專訊》中華燃氣（０８２４６）發盈喜，預期集團截至今年九月底止
九個月錄得總收益及純利較去年同期大幅增長，分別超過７０％及６００％，主要由於集
團新能源業務所完成項目有所增長。（ｋｌ）
29/10/2018 09:11
【企業盈喜】中華燃氣（０８２４６）料首９個月純利增６倍
《經濟通通訊社２９日專訊》中華燃氣（０８２４６）發盈喜，預期集團截至今年九月底止
九個月錄得總收益及純利較去年同期大幅增長，分別超過７０％及６００％，主要由於集
團新能源業務所完成項目有所增長。（ｋｌ）
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