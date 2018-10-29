【企業盈喜】中華燃氣（０８２４６）料首９個月純利增６倍

《經濟通通訊社２９日專訊》中華燃氣（０８２４６）發盈喜，預期集團截至今年九月底止

九個月錄得總收益及純利較去年同期大幅增長，分別超過７０％及６００％，主要由於集

團新能源業務所完成項目有所增長。（ｋｌ）

