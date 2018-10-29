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29/10/2018 09:22

港股高開２３８點報２４９５５，國指升１０１點報１０１５９

　　《經濟通通訊社２９日專訊》港股上日收挫２７６點報２４７１７四連跌，曾創逾１７個月
低位，今早高開２３８點報２４９５５，升０﹒９６％。國企指數報１０１５９，升
１﹒０１％或升１０１點。
　　美國股市周五（２６日）急挫，因科技及網絡股遭進一步拋售，道指收跌２９６點或１﹒２
％，報２４６８８點；標普５００指數挫４６點或１﹒７％，報２６５８點，創５月初以來新低
；納指收跌１５１點或２﹒１％，收報７１６７點
　　匯控（００００５）今日中午公布業績，今早高開０﹒５８％，報６０﹒８５元；成交約２
１萬股，涉資１２７８萬元。恆生（０００１１）跌０﹒１６％，報１８９﹒３元。中移動
（００９４１）挫１﹒３％，報７２﹒１元。騰訊（００７００）回升１﹒７７％，報
２６４﹒６００元。友邦（０１２９９）升１﹒０１％，報６０元。
　　中資金融股反彈，建行（００９３９）升１﹒４６％，報６﹒２６元；工行（０１３９８）
漲２﹒２８％，報５﹒３８元；國壽（０２６２８）反彈２﹒０１％，報１６﹒２８元；中國平
安（０２３１８）升０﹒１３％，報７４﹒５元。
　　三桶油隨市而上，中石油（００８５７）升２﹒１６％，報５﹒６８元；中石化
（００３８６）升１﹒１％，報６﹒４６元；中海洋（００８８３）升０﹒９％，報１３﹒５２
元。（ｅｃ）

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