港股高開２３８點報２４９５５，國指升１０１點報１０１５９

《經濟通通訊社２９日專訊》港股上日收挫２７６點報２４７１７四連跌，曾創逾１７個月

低位，今早高開２３８點報２４９５５，升０﹒９６％。國企指數報１０１５９，升

１﹒０１％或升１０１點。

美國股市周五（２６日）急挫，因科技及網絡股遭進一步拋售，道指收跌２９６點或１﹒２

％，報２４６８８點；標普５００指數挫４６點或１﹒７％，報２６５８點，創５月初以來新低

；納指收跌１５１點或２﹒１％，收報７１６７點

匯控（００００５）今日中午公布業績，今早高開０﹒５８％，報６０﹒８５元；成交約２

１萬股，涉資１２７８萬元。恆生（０００１１）跌０﹒１６％，報１８９﹒３元。中移動

（００９４１）挫１﹒３％，報７２﹒１元。騰訊（００７００）回升１﹒７７％，報

２６４﹒６００元。友邦（０１２９９）升１﹒０１％，報６０元。

中資金融股反彈，建行（００９３９）升１﹒４６％，報６﹒２６元；工行（０１３９８）

漲２﹒２８％，報５﹒３８元；國壽（０２６２８）反彈２﹒０１％，報１６﹒２８元；中國平

安（０２３１８）升０﹒１３％，報７４﹒５元。

三桶油隨市而上，中石油（００８５７）升２﹒１６％，報５﹒６８元；中石化

（００３８６）升１﹒１％，報６﹒４６元；中海洋（００８８３）升０﹒９％，報１３﹒５２

元。（ｅｃ）

