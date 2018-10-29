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即市新聞

29/10/2018 16:43

《盤後部署》港股高收但走勢疲弱，料續尋底下試２３６００點

　　《經濟通通訊社２９日專訊》隨著亞馬遜及谷歌業績令人失望，美股上周五（２６日）再次
大跌，其中納指創下十年來最大月度跌幅，資金流入１０年期美債避險，美債孳息率下跌，金價
上周五亦收升０﹒３％。道指收報２４６８８點，跌２９６點或１﹒１９％。納指收報７１６７
點，跌１５１點或２﹒０６％。標普５００指數收報４６點或１﹒７３％。
　　港股方面，今早呈高開低走格局，恆指高開２３８點後隨即下挫，並於２４７００關口持續
拉鋸，中午收跌１６點，市場靜待重磅股匯控（００００５）公布業績。雖然最後表現勝預期，
但對恆指未有太大刺激作用，港股最後高收９４點報２４８１２點，升幅０﹒３８％，成交額
９４６億元，較上一個交易日跌約１％。國指曾失守萬點關口，但最終亦能修復，收１００１２
點，跌４６點或０﹒４６％。
　　Ａ股則受多隻龍頭白酒股業績拖累，滬指收報２５４２點，跌５６點或２﹒１８％。深指收
報７３２２點，跌１８２點或２﹒４３％。

＊聯儲加息令美國房地產及汽車業亮紅燈＊

　　面對全球股市下挫，美國聯儲局主席鮑威爾依然釋放「鷹」派言論，令市場人士摸不著頭腦
。在美國，汽車及房地產為息口敏感行業，最近美國按揭利率自２０１１以來升超過５％，雖然
仍處於低利率水平，但已經惹起投資者關注。
　　美國商務部上星期公布９月份新屋銷售數據，按年下跌５﹒５％，為近兩年最低水平；而美
國東西岸汽車銷售數量分別下跌４１％及１２％。美國地產經紀商協會首席經濟學家勞倫斯於上
星期一份報告中亦曾表示，隨著按揭利率及房價飆升，已經有不少人開始認為租樓比買樓更加划
算。
　　另外，美國第三季ＧＤＰ較第二季下跌，只有３﹒５％，雖然表現勝預期，但對比起上半年
依然較為乏力。市場正關注美國１２月是否決定加息，而加息的關鍵在於美國第四季ＧＤＰ能否
有好成績，而引子就是即將公布的１０月非農就業數據，如數字差於預期，即意味美國加息難以
有支持。

＊港股高開低走，個別藍籌支持作用有限＊

　　港股繼續高開低走格局，自港股在二萬八水平一浪低於一浪後，二萬五關口亦支持不了兩星
期亦宣告失守。今日匯控（００００５）公布業績勝預期，午後雖然股價表現造好，但個別藍籌
造好難以對整體大市有積極性作用，預料港股繼續尋底，先試去年３月份２３６００點關口才能
喘定。
　　另外，值得關注的是，美國多項美國經濟數據亦在１１月初公布，預料對美股有決定性作用
，如數字遜預期美股勢必下挫。目前道指及恆指走勢似乎互相緊扣的情況下，港股投資者需要多
加留意美國經濟數據以作部署。（ｕｌ）

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