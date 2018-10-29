《國際要聞》英超球隊李斯特城班主維猜直升機墜毀意外中罹難

《經濟通通訊社２９日專訊》英超球隊李斯特城班主維猜的直升機在球場外墜毀，維猜連同

直升機上的另外四人全部罹難。

事發前一小時，李斯特城剛剛在主場王權球場結束與韋斯咸的英超比賽，維猜到場觀看比賽

後乘搭直升機離開。

６１歲泰國華裔商人維猜在１９８９年創立免稅店品牌王權免稅（Ｋｉｎｇ Ｐｏｗｅｒ）

，福布斯估計其身家達４９億美元，是泰國第五大富豪。於２０１０年維猜以３９００萬英鎊收

購李斯特城，其後在２０１６年李斯特城創造英超神話，奪得英超聯賽冠軍。（ｍｎ）

