《經濟通通訊社２９日專訊》英超球隊李斯特城班主維猜的直升機在球場外墜毀，維猜連同
直升機上的另外四人全部罹難。
事發前一小時，李斯特城剛剛在主場王權球場結束與韋斯咸的英超比賽，維猜到場觀看比賽
後乘搭直升機離開。
６１歲泰國華裔商人維猜在１９８９年創立免稅店品牌王權免稅（Ｋｉｎｇ Ｐｏｗｅｒ）
，福布斯估計其身家達４９億美元，是泰國第五大富豪。於２０１０年維猜以３９００萬英鎊收
購李斯特城，其後在２０１６年李斯特城創造英超神話，奪得英超聯賽冠軍。（ｍｎ）
29/10/2018 08:20
《國際要聞》英超球隊李斯特城班主維猜直升機墜毀意外中罹難
《經濟通通訊社２９日專訊》英超球隊李斯特城班主維猜的直升機在球場外墜毀，維猜連同
直升機上的另外四人全部罹難。
事發前一小時，李斯特城剛剛在主場王權球場結束與韋斯咸的英超比賽，維猜到場觀看比賽
後乘搭直升機離開。
６１歲泰國華裔商人維猜在１９８９年創立免稅店品牌王權免稅（Ｋｉｎｇ Ｐｏｗｅｒ）
，福布斯估計其身家達４９億美元，是泰國第五大富豪。於２０１０年維猜以３９００萬英鎊收
購李斯特城，其後在２０１６年李斯特城創造英超神話，奪得英超聯賽冠軍。（ｍｎ）
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