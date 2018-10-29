《經濟通通訊社２９日專訊》美國國防部長馬蒂斯稱，中國國防部長魏鳳和將在本周訪問華
盛頓，繼續討論中美兩國的軍事關係。
馬蒂斯原先計劃與國務卿蓬佩奧在本月前往北京，展開中美第二輪外交與安全對話，但據悉
中國拒絕讓魏鳳和與馬蒂斯會面後，令美國提出取消會面。（ｍｎ）
29/10/2018 08:48
【貿易開戰】美國防部長馬蒂斯：中國國防部長魏鳳和本周訪華盛頓
《經濟通通訊社２９日專訊》美國國防部長馬蒂斯稱，中國國防部長魏鳳和將在本周訪問華
盛頓，繼續討論中美兩國的軍事關係。
馬蒂斯原先計劃與國務卿蓬佩奧在本月前往北京，展開中美第二輪外交與安全對話，但據悉
中國拒絕讓魏鳳和與馬蒂斯會面後，令美國提出取消會面。（ｍｎ）
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