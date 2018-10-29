【貿易開戰】美國防部長馬蒂斯：中國國防部長魏鳳和本周訪華盛頓

《經濟通通訊社２９日專訊》美國國防部長馬蒂斯稱，中國國防部長魏鳳和將在本周訪問華

盛頓，繼續討論中美兩國的軍事關係。

馬蒂斯原先計劃與國務卿蓬佩奧在本月前往北京，展開中美第二輪外交與安全對話，但據悉

中國拒絕讓魏鳳和與馬蒂斯會面後，令美國提出取消會面。（ｍｎ）

