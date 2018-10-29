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29/10/2018 09:01

《國際要聞》白宮已正式邀請俄羅斯總統普京訪問美國

　　《經濟通通訊社２９日專訊》美國國家安全顧問博頓表示，白宮已正式邀請俄羅斯總統普京
訪問華盛頓。
　　美國總統特朗普之前在芬蘭首都赫爾辛基與普京舉行峰會後，就曾邀請普京於秋季訪美，但
特朗普被國內社會批評與俄羅斯關係匪淺後，此事遭到擱置。
　　據悉，博頓在數日前在莫斯科與普京以及俄羅斯高層安全官員會面時，將一封邀請函交給普
京。（ｍｎ）

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