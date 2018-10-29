【脫歐之後】夏文達：英國或需要延長緊縮政策來應對無協議脫歐

《經濟通通訊社２９日專訊》英國財政大臣夏文達警告，保守黨內的反對派，若英國政府未

能達成脫歐協議，可能需要延長緊縮政策。

夏文達今日公布年度預算案，但他堅持英國在退出歐盟後應繼續與歐盟保持緊密聯繫，因而

觸怒保守黨內很多人，首相文翠珊至今為止仍未能消除黨內分歧。很多投資者及商界人士擔心，

英國無協議脫歐的可能性正在增大。

夏文達表示，相信英國與歐盟將會化解分歧，但如果未能達成協議，英國經濟未來需要一份

不同策略的新預算案。（ｍｎ）

