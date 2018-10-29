《地區經濟》日本央行考慮調整買債計劃，試圖重振債市

《經濟通通訊社２９日專訊》據外電引述消息人士報道，日本央行在連續數年大舉買入國債

後，目前正考慮調整買債操作，令國債市場能夠更有效地反映基本面。

這些調整著重於日本央行設定買債的時機，希望可振興債市，解決央行買債嚴重扭曲債市的

情況。不過據悉央行並不急著馬上實施相關調整，未來會密切關注市場波動，以確保市場穩定，

不希望調整計劃會引發市場過度波動。

由於通脹率距離２％的目標仍遠，央行預料將在周三（３１日）的議息會議上決定維持大規

模刺激計劃，並暫時避免大幅度調整政策架構。（ｍｎ）

