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29/10/2018 13:10

《地區經濟》日本央行考慮調整買債計劃，試圖重振債市

　　《經濟通通訊社２９日專訊》據外電引述消息人士報道，日本央行在連續數年大舉買入國債
後，目前正考慮調整買債操作，令國債市場能夠更有效地反映基本面。
　　這些調整著重於日本央行設定買債的時機，希望可振興債市，解決央行買債嚴重扭曲債市的
情況。不過據悉央行並不急著馬上實施相關調整，未來會密切關注市場波動，以確保市場穩定，
不希望調整計劃會引發市場過度波動。
　　由於通脹率距離２％的目標仍遠，央行預料將在周三（３１日）的議息會議上決定維持大規
模刺激計劃，並暫時避免大幅度調整政策架構。（ｍｎ）

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