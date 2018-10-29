《經濟通通訊社２９日專訊》據外電引述消息人士報道，日本央行在連續數年大舉買入國債
後，目前正考慮調整買債操作，令國債市場能夠更有效地反映基本面。
這些調整著重於日本央行設定買債的時機，希望可振興債市，解決央行買債嚴重扭曲債市的
情況。不過據悉央行並不急著馬上實施相關調整，未來會密切關注市場波動，以確保市場穩定，
不希望調整計劃會引發市場過度波動。
由於通脹率距離２％的目標仍遠，央行預料將在周三（３１日）的議息會議上決定維持大規
模刺激計劃，並暫時避免大幅度調整政策架構。（ｍｎ）
29/10/2018 13:10
《地區經濟》日本央行考慮調整買債計劃，試圖重振債市
《經濟通通訊社２９日專訊》據外電引述消息人士報道，日本央行在連續數年大舉買入國債
後，目前正考慮調整買債操作，令國債市場能夠更有效地反映基本面。
這些調整著重於日本央行設定買債的時機，希望可振興債市，解決央行買債嚴重扭曲債市的
情況。不過據悉央行並不急著馬上實施相關調整，未來會密切關注市場波動，以確保市場穩定，
不希望調整計劃會引發市場過度波動。
由於通脹率距離２％的目標仍遠，央行預料將在周三（３１日）的議息會議上決定維持大規
模刺激計劃，並暫時避免大幅度調整政策架構。（ｍｎ）
|FOCUS29/10/2018
【FOCUS】「熱帶特朗普」勝出 巴西右轉或添北京頭痛
|興證快訊29/10/2018
美股大跌年內升幅全消，大行：現熊市指標
|國際動態29/10/2018
李斯特城班主直升機 墜毁爆炸
|中國故事26/10/2018
【國家隊尋蹤】3年前救市基金齊清倉，國家隊留ETF槓桿武器
|FOCUS26/10/2018
【FOCUS】外資唱好A股 是否出口術下月見真章
|國際動態26/10/2018
奧巴馬希拉莉等 收疑似炸彈郵包
新聞
股票
期貨期權
權證
ETF
A股
外匯商品
基金
MPF
社創SoIN
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰