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29/10/2018 18:10

《台股攻略－馮偉明》台股今日力守９５００點關卡

　　《台股攻略》台股加權指數今日收９５１６﹒３２點，升２７﹒１４點，成交金額為新台幣
１０５１﹒９８億元。
　　台股今日主要靠大立光及台積電穩住大市，但午後資金卻湧入處於低位的被動元件及矽晶圓
版塊。台積電升０﹒６８％，收新台幣２２２﹒５元，而大立光亦升２﹒６５％，收新台幣
３２９５元；相反，鴻海則跌０﹒９２％，收新台幣７５﹒５元，而另一大市焦點美律終場跌
３﹒２３％，收新台幣１３５元。合晶明年第一季將調升６吋及８吋的矽晶圓產品報價，刺激矽
晶圓版塊全面上升，令合晶及環球晶股價強攻漲停。傳統產業股方面則較為波動，永大在日立
（Ｈｉｔａｃｈｉ）集團計劃以每股新台幣６０元公開收購的刺激下，股價表現強勁，升至新台
幣５６﹒７元。被動元件股國巨盤中一度翻紅，但因沽壓強勁，股價無力反彈，而其他個股如華
新科、大毅、日電貿、立隆及奇力新則止跌上揚。
　　國際市場氣氛仍未好轉，台股方面投資者不宜貿然入市。本周將公布的蘋果財務報告將影響
台灣蘋概股表現，成為影響大市關鍵。
《富邦銀行（香港）證券研究及產品發展部主管　馮偉明》

　　＊編者按：本文只供參考之用，並不構成要約、招攬或邀請、誘使、任何不論種類或形式之
　　　　　　　申述或訂立任何建議及推薦，讀者務請運用個人獨立思考能力自行作出投資決定
　　　　　　　，如因相關建議招致損失，概與富邦銀行（香港）、編者及作者無涉。

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