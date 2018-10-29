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即市新聞

29/10/2018 10:09

港股一度由升轉跌，現報２４７３２升１４點

　　《經濟通通訊社２９日專訊》港股今早呈高開低走格局，今早高開２３８點報２４９５５，
後，受Ａ股拖累下港股一度由升轉跌，並曾低見２４６９８，跌１９點。資金流入食品股、公用
股以作避險，資源股被拋售，內險則因國壽（０２６２８）被多間大行唱淡而股價回落，目前港
股在２４７００點關口好淡拉鋸中。
　　現時，恆生指數報２４７３２，升１４點或升０﹒０６％，主板成交２１３﹒１７億元。上
證綜合指數報２５６９，跌２８點或跌１﹒１２％，成交４１０﹒８０億元人民幣。
　　表列１０隻升跌幅顯著股份：
　　
　　股份（編號）　　　　　　　　現價　　　　　　變幅
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　華潤電力（００８３６）　　　１３﹒１２元　　　升２﹒８２％
　　瑞聲科技（０２０１８）　　　５７﹒８０元　　　升２﹒８５％
　　中海外　（００６８８）　　　２４﹒５０元　　　升２﹒０８％
　　中國旺旺（００１５１）　　　　５﹒７１元　　　升１﹒９６％
　　中電控股（００００２）　　　８６﹒７５元　　　升１﹒５８％

　　中國人壽（０２６２８）　　　１５﹒６２元　　　跌２﹒１３％
　　中國平安（０２３１８）　　　７３﹒００元　　　跌１﹒８８％
　　中國神華（０１０８８）　　　１７﹒８８元　　　跌１﹒８７％
　　中國移動（００９４１）　　　７１﹒９５元　　　跌１﹒５１％
　　銀河娛樂（０００２７）　　　４１﹒８０元　　　跌１﹒１８％
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　（ｕｌ）

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