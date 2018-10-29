港股一度由升轉跌，現報２４７３２升１４點

《經濟通通訊社２９日專訊》港股今早呈高開低走格局，今早高開２３８點報２４９５５，

後，受Ａ股拖累下港股一度由升轉跌，並曾低見２４６９８，跌１９點。資金流入食品股、公用

股以作避險，資源股被拋售，內險則因國壽（０２６２８）被多間大行唱淡而股價回落，目前港

股在２４７００點關口好淡拉鋸中。

現時，恆生指數報２４７３２，升１４點或升０﹒０６％，主板成交２１３﹒１７億元。上

證綜合指數報２５６９，跌２８點或跌１﹒１２％，成交４１０﹒８０億元人民幣。

表列１０隻升跌幅顯著股份：



股份（編號） 現價 變幅

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華潤電力（００８３６） １３﹒１２元 升２﹒８２％

瑞聲科技（０２０１８） ５７﹒８０元 升２﹒８５％

中海外 （００６８８） ２４﹒５０元 升２﹒０８％

中國旺旺（００１５１） ５﹒７１元 升１﹒９６％

中電控股（００００２） ８６﹒７５元 升１﹒５８％



中國人壽（０２６２８） １５﹒６２元 跌２﹒１３％

中國平安（０２３１８） ７３﹒００元 跌１﹒８８％

中國神華（０１０８８） １７﹒８８元 跌１﹒８７％

中國移動（００９４１） ７１﹒９５元 跌１﹒５１％

銀河娛樂（０００２７） ４１﹒８０元 跌１﹒１８％

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（ｕｌ）

