《談國論企－黎偉成》中日增進政治互信強化國際合作

《談國論企》中國國家主席習近平於２０１８年１０月２６日會見對華進行正式訪問的日本

首相安倍晉三，強調要「切實貫徹踐行「互為合作夥伴，互不構成威脅」的政治共識，加強正面

互動，增進政治互信」，和共同應對全球性挑戰，維護多邊主義，堅持自由貿易，推進建設開放

型世界經濟。安倍亦表日中為國際與地區和平及維護自由貿易作出貢獻。



＊要開展更加積極的安全互動和要重信守諾＊



需要特別指出者，是這次中日領導人的會面別具深層次的政治意義，在於（一）此不僅為時

隔７年之後再有日本首相對中國進行正式訪問，和正正是中日和平友好條約締結４０周年，更重

要之處為中日關係於過去好幾年曾陷幾乎冰封的底谷，其中原因是（１）日方在釣魚島問題作出

單方的錯誤行為，和（２）美國在「重返亞洲「和「圍堵中國「等多方面，扮演相當重要的對華

不友好的角色，而安倍此番訪華與習近平所指「近年來多次表明改善和發展中日關係的積極意願

「做法有關。

由是習近平於會見安倍時，十分明確地指出要「切實貫徹踐行「互為合作夥伴，互不構成威

脅」的政治共識」，此語的重點在於：政治共識，是要成為合作夥伴，不要做出「構成威脅」的

行為；更重要者，為在踐行政治共識時，要「切實」和「貫徹」兩個實實際際的基本而又十分重

大的要求，才能夠達致「加強正面互動，增進政治互信」的高度重要目標。此為務實、正面和積

極之言。

兩國能夠重回政治互信軌道，我看其中重要原因乃特朗普以極端的單邊主義、保護主義惡思

，所採取的劣行，不僅事事針對甚至「封殺」中國，連歐盟、加拿大、日本等「傳統盟友」，亦

面對種種不同形式的經貿戰的威脅、壓力，是為許許多多主要國家、國際組織近期不約而同地力

表要堅持多邊主義和反對單邊主義之因，此亦促成中國在政治、經濟、外交等方面取得較預期為

良佳成效。中日再進行重大的高層正式交往，對反制特朗普壞透之政策和行徑是很好的正面回應

，尤其是安倍表示「根據兩國間四個政治文件確認的共識推進雙邊關係，並為國際與地區和平及

維護自由貿易作出貢獻」，基調與習近平所言大致是同步同向而行的。

至於（二）習近平所提出的幾個合作、互動，我看最重要者該是（Ｉ）第三點之「要開展更

加積極的安全互動」，和第五點之「要重信守諾」。安全互動，是兩國相處的十分重要基石，此

因中日是近鄰，而任何地方的相鄰之國之間，有邊界、政治、經濟等方面的磨擦、分歧、矛盾，

總是無可避免的事情，只要處理好，就能夠解決到問題，故習近平趁安倍之訪，要求中日兩國的

安全互動，要有更加積極的開始，是十分切合歷史、現實和將來之需。習近平要構建建設性的雙

邊安全關係，共同走和平發展道路，維護地區和平穩定。



＊中日簽定５２份以金融為主的第三方市場合作清單＊



有了更加積極的安全互動，兩國各種各樣的合作也就變得更為踏實，包括（ＩＩ）習近平所

提出的第一條中「要開展更高層次的務實合作，充分釋放合作潛力」，就強調「中國改革正在不

斷深化，開放的大門將愈開愈大」，而這將為中國同包括日本在內的世界各國擴展合作提供更多

機遇，所指的當然有「一帶一路」，乃中日深化互利合作提供新平台和試驗田。

和（ＩＩＩ）「開展更加緊密的國際合作，拓展共同利益」，包括（ｉ）推動區域經濟一體

化，（ｉｉ）共同應對全球性挑戰，（ｉｉｉ）維護多邊主義，（ｉｖ）堅持自由貿易，（ｖ）

推動建設開放型世界經濟。

還有，兩國（三）更舉行「首屆中日第三方市場合作論壇」，雙方並對外公布包括基礎設施

、金融、物流、信息技術在內的５２份簽約項目清單。中國國務院總理李克強指出金融合作是此

次簽約的重點。中國將進一步擴大新一輪開放，推進更加公正的監管，更加嚴格保護知識產權，

營造市場化、法治化、國際化的營商環境。他歡迎包括日本在內的各國企業來華投資興業，願意

通過本幣互換等加強與日本的金融合作，為雙方企業合作提供有力的支撐。

《資深財經評論員 黎偉成》（ｗａｉｓｈｉｎｇｌａｉ２１０＠ｙａｈｏｏ﹒ｃｏｍ﹒ｈｋ）

