《中資異動》長汽（０２３３３）挫近５％，遭多間大行唱淡

《經濟通通訊社２９日專訊》長城汽車（０２３３３）現價跌４﹒７２％，報４﹒２４元，

主動賣盤６１％；成交約６０４萬股，涉資２５７３萬元。

Ａ股（滬：６０１６３３）現價５﹒９８元人民幣，跌０﹒１６元人民幣，或跌２﹒６１％

。現價Ａ股對Ｈ股呈溢價５９﹒１％。

另外，該股遭多間大行唱淡。匯證下調其目標價，由４﹒８元至３﹒５元，評級由持有至減

持；富瑞亦將其目標價８﹒３元下調至４﹒３元，評級由買入至持有；摩通降目標價，由

５﹒５元至３﹒５元，評級中性至減持。

現時，恆生指數報２４８８５，升１６７點或升０﹒６８％，主板成交４７﹒５３億元。上

證綜合指數報２５９４，跌４點或跌０﹒１９％，成交１２１﹒１３億元人民幣。



表列同板塊或相關股份表現：



股份（編號） 現價 變幅

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華晨中國（０１１１４） ６﹒４８元 跌０﹒４６％

吉利汽車（００１７５） １３﹒８０元 跌１﹒４３％

東風集團（００４８９） ７﹒３５元 升０﹒８２％

中國重汽（０３８０８） １０﹒９８元 無升跌

慶鈴汽車（０１１２２） ２﹒００元 無升跌

比亞迪 （０１２１１） ５１﹒４５元 升０﹒６８％

北京汽車（０１９５８） ４﹒０４元 跌０﹒２５％

廣汽集團（０２２３８） ７﹒５１元 跌１﹒０５％

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（ｍｗ）

