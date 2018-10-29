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29/10/2018 09:39

《中資異動》長汽（０２３３３）挫近５％，遭多間大行唱淡

　　《經濟通通訊社２９日專訊》長城汽車（０２３３３）現價跌４﹒７２％，報４﹒２４元，
主動賣盤６１％；成交約６０４萬股，涉資２５７３萬元。
　　Ａ股（滬：６０１６３３）現價５﹒９８元人民幣，跌０﹒１６元人民幣，或跌２﹒６１％
。現價Ａ股對Ｈ股呈溢價５９﹒１％。
　　另外，該股遭多間大行唱淡。匯證下調其目標價，由４﹒８元至３﹒５元，評級由持有至減
持；富瑞亦將其目標價８﹒３元下調至４﹒３元，評級由買入至持有；摩通降目標價，由
５﹒５元至３﹒５元，評級中性至減持。
　　現時，恆生指數報２４８８５，升１６７點或升０﹒６８％，主板成交４７﹒５３億元。上
證綜合指數報２５９４，跌４點或跌０﹒１９％，成交１２１﹒１３億元人民幣。

　　表列同板塊或相關股份表現：

　　股份（編號）　　　　　　　　現價　　　　　　變幅
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　華晨中國（０１１１４）　　　６﹒４８元　　　跌０﹒４６％
　　吉利汽車（００１７５）　　１３﹒８０元　　　跌１﹒４３％
　　東風集團（００４８９）　　　７﹒３５元　　　升０﹒８２％
　　中國重汽（０３８０８）　　１０﹒９８元　　　無升跌
　　慶鈴汽車（０１１２２）　　　２﹒００元　　　無升跌
　　比亞迪　（０１２１１）　　５１﹒４５元　　　升０﹒６８％
　　北京汽車（０１９５８）　　　４﹒０４元　　　跌０﹒２５％
　　廣汽集團（０２２３８）　　　７﹒５１元　　　跌１﹒０５％
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
（ｍｗ）

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