《中資異動》兗煤（０１１７１）遭摩通降目標價，現跌逾１１％

《經濟通通訊社２９日專訊》兗州煤業（０１１７１）Ｈ股遭摩通降目標價由１５元下調至

１３元，維持「增持」投資評級，現報７﹒７８元，跌１１﹒３９％，盤中低報７﹒７３元，現

失守１０天平均線（８﹒４７２元），暫成交達１６３６萬股，涉資１﹒３０億元。

Ａ股（滬：６００１８８）現價１０﹒５４元人民幣，跌６﹒５６％。現價Ａ股對Ｈ股呈溢

價５２﹒８２％。

兗煤公布首三季淨利潤為５５﹒０４億元（人民幣．下同），按年增加１３﹒３６％；基本

每股收益１﹒１２０５元；營業收入１１９１﹒９億元，跌０﹒２１％。

現時，恆生指數報２４８０４，升８７點或升０﹒３５％，主板成交１１７﹒１９億元。國

企指數報１００７３，升０﹒１５％或升１５點。上證綜合指數報２５７７，跌２１點或跌

０﹒８３％。



表列同板塊或相關股份表現：



股份（編號） 現價（港元） 變幅

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弘海高新（０００６５） ０﹒４８５元 無升跌

蒙古能源（００２７６） ０﹒１３５元 無升跌

首鋼資源（００６３９） １﹒６１０元 無升跌

安域亞洲（００６４５） ０﹒８４０元 無升跌

中國秦發（００８６６） ０﹒２７０元 升１﹒８９％



中國神華（０１０８８） １８﹒２００元 跌０﹒１１％

南南資源（０１２２９） ０﹒２２０元 無升跌

恆鼎實業（０１３９３） ０﹒２９５元 無升跌

易大宗 （０１７３３） ０﹒４００元 跌１﹒２３％

南戈壁 （０１８７８） ０﹒７５０元 無升跌

中煤能源（０１８９８） ３﹒５１０元 跌１﹒９６％

伊泰煤炭（０３９４８） ６﹒６９０元 無升跌

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（ｓｃ）

