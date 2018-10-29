《外匯達仁－盧楚仁》財政預算案和議息有望令英鎊回升

《外匯達仁》在下星期二（６日）美國中期選舉前，本周金融市場有幾項政經事件需要留意

，例如今日（２９日）英國會公布財政預算案；星期三（３１日）日本央行議息，星期四（１日

）英倫銀行議息，星期五（２日）美國會公布就業數據，星期日是美國禁止所有國家進口伊朗石

油的限期。當中想和各位分享，英國及伊朗的政經問題。



＊英財政部或增加財政支出＊



英國財政大臣夏文達今日將會在英國國會，就財政預算案發表演講，市場預計他仍然維持可

以軟脫歐的看法，估計到時候財政部將會增加財政支出，以滿足國內的聲音及保守黨內部反對者

的不滿。若然如此的話，增加財政支出估計有利英國經濟發展，外匯交易員會視為利好英鎊的買

入時機。



＊英倫銀行「放鷹」機會高＊



星期四英倫銀行議息，相信行長卡尼亦會發表對硬脫歐的憂慮言論。不過，他之前表示英倫

銀行會以加息來應對硬脫歐所帶來的風險，意思即是說怕硬脫歐導致英鎊大跌帶來惡性通脹，所

以會以加息來打壓通通脹。其實現階段英鎊匯價徘徊在１﹒２８００水平，表現疲弱，故不排除

未來英國公布出來的通脹數據會全面升溫。相信卡尼不會掉以輕心，我估計卡尼在會後聲明中放

鷹的機會較高。目前英鎊兌美元在下方１﹒２７５３及１﹒２６６２均有一定支持，想趁低吸納

或博反彈的，不妨可以考慮在這些支持位作出部署。



＊特朗普制裁伊朗限期將至＊



另一方面，星期日（４日）便是特朗普制裁伊朗的最後限期，表面上這應該是利好期油的消

息。但事與願違，紐約期油在１０月３日高見７６﹒９０美元之後，便見頂大幅回落。主要是受

環球股市急跌所拖累，再加上之前一早已消化了這個所謂地緣政治帶來的利好消息。所以，不管

特朗普最終是否會落實制裁伊朗，不排除交易員會借勢出貨，令油價進一步急跌。過去金融市場

ｂｕｙ ｔｈｅ ｒｕｍｏｒ，ｓｅｌｌ ｔｈｅ ｆａｃｔ的把戲屢見不鮮，所以在此要提醒

及建議大家不要以此作為利好消息來買入紐約期油合約。反而我認為若果紐約期油向下突破

６５﹒６美元的時候，可以趁勢追沽，短線目標為６３﹒６０美元，再突破的話不排除年底前會

見５８美元。如果紐約期油持續受壓的話，估計加元後市走勢仍然悲觀。

《艾德證券期貨首席投資策略師 盧楚仁》

