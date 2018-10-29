《異動股》舜宇（２３８２）四連跌累瀉２３％後反彈，現價飆２％

《經濟通通訊社２９日專訊》手機設備股普遍反彈，舜宇光學（０２３８２）上日（２６日

）勁瀉１１％，連續四日走低，累挫２３％，今日早段亦再度下插至６３﹒３元的逾１６個月低

位，其後觸度反彈，現價飆２﹒１７％，報６５﹒８元；成交約６６５萬股，涉資４﹒３億元。

至於另一隻手機設備藍籌股－－瑞聲科技（０２０１８）亦回升２﹒４９％，報５７﹒６元

。

根據聯交所資料顯示，Ｔｈｅ Ｃａｐｉｔａｌ Ｇｐ（資本集團）於上周三（２４日）增

持瑞聲科技３０８萬股或０﹒２６％，每股作價 ６３﹒８元，涉資１﹒９７億元，最新持股量

增至１８﹒２５％。



表列同板塊或相關股份表現：



股份（編號） 現價 變幅

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舜宇光學 （０２３８２） ６５﹒８０元 升２﹒１７％

瑞聲科技 （０２０１８） ５７﹒６０元 升２﹒４９％

華顯光電 （００３３４） ０﹒６０元 升１﹒６９％

高偉電子 （０１４１５） ０﹒８９元 無升跌

信利國際 （００７３２） １﹒１４元 無升跌

富智康集團（０２０３８） ０﹒６８元 跌１﹒４５％

比亞迪電子（００２８５） ８﹒５４元 跌１﹒６１％

通達集團 （００６９８） １﹒００元 跌１﹒９６％

丘鈦科技 （０１４７８） ３﹒８２元 跌２﹒８０％

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（ｋｌ）

