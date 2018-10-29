《異動股》匯控第三季稅前盈利５９億美元好過預期，現急升逾５％

《經濟通通訊社２９日專訊》匯豐控股（００００５）中午公布業績，現價報６３﹒６５元

，急升５﹒２１％，盤中高見６３﹒９元，低報６０﹒６５元，成交達２３２４萬股，涉資

１４﹒２４億元。

匯控中午公布第三季業績，截至９月底止第三季列帳基準除稅前利潤為５９﹒２２億

（美元．下同），按年升２８％，勝市場預期，當中包括重大項目之有利變動淨額５億元，但部

分被貨幣換算差額的不利影響１億元所抵銷。綜合券商預測，匯控第三季列帳基準稅前盈利平均

為５５﹒７６億元。

至於第三季經調整除稅前利潤為６１﹒９３億元，按年升１６％。平均普通股股東權益回報

為９﹒６％，按年升２﹒５個百分點。

按列帳基準，季內預期信貸損失為５﹒０７億元，按年增長１３％；按經調整基準，第三季

預期信貸損失按年增１８％，大部分為就墨西哥和英國無抵押貸款結欠所提撥的準備，其次是就

香港無抵押貸款提撥的準備。

集團已於期內提撥準備，主要針對香港的零售銀行及財富管理業務、工商金融業務和環球銀

行及資本市場業務，以反映對關稅及其他貿易限制持續升級的潛在影響。

第三季的列帳基準收入為１３８億元，按年增幅為６％。數字反映零售銀行及財富管理業務

、工商金融業務以及環球銀行及資本市場業務的環球業務收入均有增長，唯因企業中心的收入減

少而被部分抵銷。

列帳基準營業支出為８０億元，按年減幅為７％，當中包括重大項目的有利變動５億元，以

及有利的貨幣換算差額２億元。

董事會已於今年１０月２日宣布２０１８年第三次股息為每股普通股０﹒１元。

現時，恆生指數報２４８１２，升９５點或升０﹒３８％，主板成交５１８﹒５６億元。國

企指數報１００２４，跌０﹒３４％或跌３４點。

上證綜合指數報２５６１，跌３７點或跌１﹒４４％，成交７５７﹒３１億元人民幣。



表列同板塊或相關股份表現：



股份（編號） 現價（港元） 變幅

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匯豐控股（００００５） ６３﹒６５元 升５﹒２１％

東亞銀行（０００２３） ２５﹒２５元 升１﹒８１％

渣打集團（０２８８８） ５３﹒００元 升１﹒６３％

恆生銀行（０００１１） １８９﹒００元 跌０﹒３２％

中銀香港（０２３８８） ３１﹒３０元 跌０﹒１６％

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（ｓｃ）

