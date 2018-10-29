《經濟通通訊社駐京記者黃燕明２９日北京專電》首屆中國國際進口博覽會１１月５日至
１０日在上海舉行，商務部國際貿易談判代表兼副部長傅自應在北京舉行的吹風會上公布，國家
主席習近平１１月４日將舉行歡迎晚宴，１１月５日上午，習近平將出席首屆中國國際進口博覽
會開幕式並發表主旨演講。
29/10/2018 12:09
【駐京專電】商務部：習近平將出席首屆進博會開幕式並發表演講
《經濟通通訊社駐京記者黃燕明２９日北京專電》首屆中國國際進口博覽會１１月５日至
１０日在上海舉行，商務部國際貿易談判代表兼副部長傅自應在北京舉行的吹風會上公布，國家
主席習近平１１月４日將舉行歡迎晚宴，１１月５日上午，習近平將出席首屆中國國際進口博覽
會開幕式並發表主旨演講。
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