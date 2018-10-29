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29/10/2018 12:30

【駐京專電】商務部：進博會５０００多種產品首次進入中國

　　《經濟通通訊社駐京記者黃燕明２９日北京專電》首屆中國國際進口博覽會１１月５日－
１０日在上海舉行，商務部國際貿易談判代表兼副部長傅自應在表示，首屆進博會將有１３０多
個國家和地區的３０００多家企業參展，首次進入中國的產品將達５０００多種。

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