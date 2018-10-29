【駐京專電】北京市住建委：違規轉租公租房５年內禁購共有產權房

《經濟通通訊社駐京記者黃燕明２９日北京專電》北京市住建委發布《關於嚴格違規轉租轉

借公共租賃住房家庭資格管理等工作的通知》。通知顯示，嚴禁轉租、轉借公共租賃住房，各區

住房保障部門應當將取消違規家庭各類保障房資格，並將信息記入不良信息檔案，自取消資格決

定作出之日起，５年內不允許該家庭再次申請公共租賃住房及共有產權住房。５年後再次申請且

取得備案資格的，應以市場租房補貼方式保障為主。

