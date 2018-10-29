《經濟通通訊社記者林雯婕２９日上海專電》上交所公布，已與巴西證券期貨交易所正式啟
動市場數據合作。上交所的全資子公司，上證所信息網絡有限公司及其子公司中國投資信息有限
公司獲得巴西證券期貨交易所授權在內地發布巴西市場數據。
上交所指，此次合作不僅為中國投資者了解巴西市場數據提供了便利，也促進了巴西證券期
貨交易所在中國境內的業務拓展，有利於推進上交所國際化戰略進程。
雙方希望利用信息這一資本市場和交易所的重要戰略資源，加強金融領域的互動與聯繫，為
雙方交易所及資本市場的共同發展創造良好環境。
29/10/2018 17:36
【上海專電】上交所與巴西證券期貨交易所啟動市場數據合作
《經濟通通訊社記者林雯婕２９日上海專電》上交所公布，已與巴西證券期貨交易所正式啟
動市場數據合作。上交所的全資子公司，上證所信息網絡有限公司及其子公司中國投資信息有限
公司獲得巴西證券期貨交易所授權在內地發布巴西市場數據。
上交所指，此次合作不僅為中國投資者了解巴西市場數據提供了便利，也促進了巴西證券期
貨交易所在中國境內的業務拓展，有利於推進上交所國際化戰略進程。
雙方希望利用信息這一資本市場和交易所的重要戰略資源，加強金融領域的互動與聯繫，為
雙方交易所及資本市場的共同發展創造良好環境。
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