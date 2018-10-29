《午市前瞻》港股短期有條件反彈，惟２６０００點見阻力



《經濟通通訊社２９日專訊》港股上周五（２６日）挫近３００點收市，刺激今早大幅高開

逾２００點。不過，受累於內地工業企業利潤增速連續第五個月放緩，並創半年新低，Ａ股再度

走低，限制大市升勢，恆指一度倒跌逾１００點，半日反覆收低。

恆指今早高開２３８點報２４９５５，已是暫時日內最高位。開市後直線向下，最多跌

１２２點，至２４５９４點，逼近上日創出的２４５８９點逾１７個月低位。隨著投資者趁低吸

納，港股曾反覆倒升，但最終半日仍跌１６點，報２４７０１，主板成交５１０﹒０２億元。國

企指數午收１００１３點，跌０﹒４５％或跌４４點。

內地股市方面，除了經濟數據疲弱，重磅股貴州茅台（滬：６００５１９）第三季度淨利潤

增速創近三年以來最低，拖累股價跌停，滬綜指半日收跌１﹒４７％，報２５６０，成交

７５０﹒１９億元人民幣。



＊匯控績前炒高近１％，神華放榜前夕受壓＊



匯控（００００５）中午公布業績，半日收漲０﹒９１％，報６１﹒０５元。恆生

（０００１１）一度跌至１８６﹒６元，創半年新低，午收報１８８元，跌０﹒８４％。騰訊

（００７００）高開低走，最多跌至２５７﹒４元，創逾１７個月新低，半日收報２５８﹒６元

，跌０﹒５４％。中移動（００９４１）日前遭瑞信降級兼削價，股價走低１﹒５１％，報

７１﹒９５元。港交所（００３８８）軟１﹒１５％，報２０６﹒４元。

煤炭股急瀉，神華（０１０８８）放榜前夕股價半日被質低３﹒１８％，報１７﹒６４元，

為跌幅最大藍籌。兗州煤業（０１１７１）績後遭摩通降目標價至１３元，報７﹒５７元，大瀉

１３﹒７８％。中煤（０１８９８）滑５﹒０３％，報３﹒４元。

另外，潤電（００８３６）無懼匯證降目標價，連續第三日抽高，半日收漲４﹒８６％，報

１３﹒３８元，為表現最佳藍籌。



＊內險、車股走弱，平保插近３％今派業績＊



內險股繼續走低，平保（０２３１８）日內公布業績，半日挫２﹒７６％，報７２﹒３５元

。新華保險（０１３３６）低收２﹒５４％，報３６﹒５元。太保（０２６０１）走低

２﹒１９％，報２９﹒０５元。國壽（０２６２８）續軟１﹒５％，報１５﹒７２元。

長城汽車（０２３３３）遭野村、大和等大間大行唱淡，股價下滑７﹒８７％，報４﹒１元

，為表現最差國指成分股。廣汽（０２２３８）下插２﹒６４％，報７﹒３９元。吉利



＊舜宇瑞聲齊齊反彈，中港地產股逆市上升＊



手機設備股反彈，舜宇光學（０２３８２）四連跌累瀉２３％後反彈，最高升近４％，半日

收漲１﹒６３％，報６５﹒４５元。至於瑞聲科技更飆３﹒４７％，報５８﹒１５元。

本港及內地地產股均逆市向上，九倉置業（０１９９７）走高２﹒２１％，報４８﹒６５元

，而新地（０００１６）、恆地（０００１２）及長實集團（０１１１３）均彈逾１％。

內房方面，中海外（００６８８）升２﹒０８％，報２４﹒５元。潤地（０１１０９）漲

１﹒７２％，報２６﹒５５元。碧桂園（０２００７）揚０﹒３６％，報８﹒３８元。



＊郭家耀：匯控前景未樂觀，平保估值不貴＊



中國上周公布多項維穩救市措施，港股今早高開逾二百多點後由升轉跌走勢反覆，中國金

洋資產管理董事總經理郭家耀向《經濟通通訊社》表示，該些救市措施對港股只有「止跌」幫助

，惟長遠而言投資者仍受企業盈利前景欠佳、人民幣下跌及貿易戰等因素困擾，使港股情況難有

改善。惟由於本月跌幅頗多，他表示港股短期有條件作一波不多於一千點的反彈，於２６０００

點會有阻力。

匯控及平保於日內公布第三季業績，郭家耀表示對匯控的看法審慎，雖然現時股息吸引，惟

其減值撥備增加，反映受全球宏觀經濟前景有變，加上現時短期淨息差未有收窄，對匯控前景並

未樂觀。

至於平保方面，他看法較為樂觀，認為近期股價走勢「硬淨」，沒有太大下行壓力，加上估

值不算貴，惟仍需留意今日公布季度新業務價值業績有沒有改善，及其旗下科技金融公司的發展

。（ｓｃ、ｋｌ）

