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即市新聞

29/10/2018 15:22

《美元走勢－羅明立》歐元區經濟增長動力減弱，短線可沽出歐元

　　　　　　　　　　　　　　最高　　　　　　　最低　　　　　　東京收市　

　　　美元╱日圓　　　　１１２﹒０５　　　１１１﹒７８　　　１１１﹒９７
　　　歐元╱美元　　　　１﹒１４０２　　　１﹒１３８６　　　１﹒１３９５
　　　英鎊╱美元　　　　１﹒２８４３　　　１﹒２８２４　　　１﹒２８３６
　　　美元╱瑞郎　　　　０﹒９９８７　　　０﹒９９７６　　　０﹒９９７９
　　　美元╱港元　　　　７﹒８４３１　　　７﹒８３８６　　　７﹒８４２８

　　《美元走勢》美國第三季ＧＤＰ增長３﹒５％，高於預期３﹒３％，數據支持美聯儲逐步加
息的立場。同期，美國個人消費開支物價指數初值按年增加１﹒６％，升幅不及市場預期的２％
，核心個月消費開支物價指數同樣按年增加１﹒６％，亦略低於預期的１﹒８％，反映美國通脹
壓力不大。本周五（２日），美國將公布非農就業人數，分析師預期新增職位達１９萬個，而
１０月份失業率將維持於３﹒７％。美匯指數星期五逼近９７水平後見調整，整體仍然處於強勢

　　歐元區公布的綜合採購經理指數欠理想，指數跌至５２﹒７的２５個月低位，反映區內的經
濟增長動力減退，利淡歐元。本周二（３０日），歐元區將公布第三季ＧＤＰ增長，周三（３１
日）會公布９月失業率及１０月以消費物價指數衡量的通脹率。倘若，經濟表現欠佳，將提供淡
友理由繼續造空歐元。此外，意大利預算問題帶來政經風險，不過估計最終不會導致意大利出現
債務危機。建議短線投資者可以於１﹒１４２０沽出歐元，目標１﹒１３低位。
　
　　　　　　　　　　　方向　　　　入市價　　　　　　目標位　　　　　　　止蝕　

　　　美元╱日圓　　　　　　　　　　　　　　　　觀　　　　　　望
　　　歐元╱美元　　沽出歐元　　１﹒１４２０　　　１﹒１３００　　　１﹒１４７０
　　　英鎊╱美元　　沽出英鎊　　１﹒２８８０　　　１﹒２７７０　　　１﹒２９３０
　　　美元╱瑞郎　　　　　　　　　　　　　　　　觀　　　　　　望
　　　美元╱加元　　　　　　　　　　　　　　　　觀　　　　　　望
　　　澳元╱美元　　　　　　　　　　　　　　　　觀　　　　　　望
　　　紐元╱美元　　　　　　　　　　　　　　　　觀　　　　　　望

《亨達國際金融投資聯席董事　羅明立》

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