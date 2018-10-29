《美元走勢－羅明立》歐元區經濟增長動力減弱，短線可沽出歐元

最高 最低 東京收市



美元╱日圓 １１２﹒０５ １１１﹒７８ １１１﹒９７

歐元╱美元 １﹒１４０２ １﹒１３８６ １﹒１３９５

英鎊╱美元 １﹒２８４３ １﹒２８２４ １﹒２８３６

美元╱瑞郎 ０﹒９９８７ ０﹒９９７６ ０﹒９９７９

美元╱港元 ７﹒８４３１ ７﹒８３８６ ７﹒８４２８



《美元走勢》美國第三季ＧＤＰ增長３﹒５％，高於預期３﹒３％，數據支持美聯儲逐步加

息的立場。同期，美國個人消費開支物價指數初值按年增加１﹒６％，升幅不及市場預期的２％

，核心個月消費開支物價指數同樣按年增加１﹒６％，亦略低於預期的１﹒８％，反映美國通脹

壓力不大。本周五（２日），美國將公布非農就業人數，分析師預期新增職位達１９萬個，而

１０月份失業率將維持於３﹒７％。美匯指數星期五逼近９７水平後見調整，整體仍然處於強勢

。

歐元區公布的綜合採購經理指數欠理想，指數跌至５２﹒７的２５個月低位，反映區內的經

濟增長動力減退，利淡歐元。本周二（３０日），歐元區將公布第三季ＧＤＰ增長，周三（３１

日）會公布９月失業率及１０月以消費物價指數衡量的通脹率。倘若，經濟表現欠佳，將提供淡

友理由繼續造空歐元。此外，意大利預算問題帶來政經風險，不過估計最終不會導致意大利出現

債務危機。建議短線投資者可以於１﹒１４２０沽出歐元，目標１﹒１３低位。



方向 入市價 目標位 止蝕



美元╱日圓 觀 望

歐元╱美元 沽出歐元 １﹒１４２０ １﹒１３００ １﹒１４７０

英鎊╱美元 沽出英鎊 １﹒２８８０ １﹒２７７０ １﹒２９３０

美元╱瑞郎 觀 望

美元╱加元 觀 望

澳元╱美元 觀 望

紐元╱美元 觀 望



《亨達國際金融投資聯席董事 羅明立》

