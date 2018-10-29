《經濟通通訊社２９日專訊》港元拆息今日全線下跌，而作為樓按參考利率的一個月拆息連
跌五天，報１﹒３９４６４厘，創８月１６日以來新低，而三個月拆息在連升五日後，亦從上周
五的２﹒１４３９３厘逾三周高位，回落至今日的２﹒１４１７９厘。
財資市場公會數據顯示，隔夜拆息今日降至０﹒４３１０７厘，而六個拆息和十二個月拆息
分別跌至２﹒３５８２１厘和２﹒６９厘。
港元匯價企穩，最新報７﹒８４１１，較前收市價略為下跌，但仍偏離７﹒８５弱方兌換保
證價。（ｃｌ）
29/10/2018 11:22
【港元利率】港元拆息全線下跌，一個月息五連跌創近兩個半月新低
《經濟通通訊社２９日專訊》港元拆息今日全線下跌，而作為樓按參考利率的一個月拆息連
跌五天，報１﹒３９４６４厘，創８月１６日以來新低，而三個月拆息在連升五日後，亦從上周
五的２﹒１４３９３厘逾三周高位，回落至今日的２﹒１４１７９厘。
財資市場公會數據顯示，隔夜拆息今日降至０﹒４３１０７厘，而六個拆息和十二個月拆息
分別跌至２﹒３５８２１厘和２﹒６９厘。
港元匯價企穩，最新報７﹒８４１１，較前收市價略為下跌，但仍偏離７﹒８５弱方兌換保
證價。（ｃｌ）
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