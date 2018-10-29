《經濟通通訊社２９日專訊》歐化（０１７１１）發盈警，預料截至９月底止中期淨虧損按
年顯著擴大，主要由於市場消費氣氛減弱導致收入減少，同時，增設新店涉及開設成本、租金開
支及經常性費用，引致銷售及分銷開支增加。（ｃｈ）
29/10/2018 18:59
【企業盈警】歐化（０１７１１）料中期虧損顯著擴大
《經濟通通訊社２９日專訊》歐化（０１７１１）發盈警，預料截至９月底止中期淨虧損按
年顯著擴大，主要由於市場消費氣氛減弱導致收入減少，同時，增設新店涉及開設成本、租金開
支及經常性費用，引致銷售及分銷開支增加。（ｃｈ）
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