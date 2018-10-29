《經濟通通訊社２９日專訊》津上機床中國（０１６５１）發盈喜，預期截至９月底止六個
月的純利將較截至去年同期增加不少於１００％。
該公司指，純利大幅增加主要由於集團就生產的數控高精密機床的銷售確認的銷售收入增加
所致。（ｋｙ）
29/10/2018 12:11
【企業盈喜】津上機床（０１６５１）料中期純利按年升不少於一倍
《經濟通通訊社２９日專訊》津上機床中國（０１６５１）發盈喜，預期截至９月底止六個
月的純利將較截至去年同期增加不少於１００％。
該公司指，純利大幅增加主要由於集團就生產的數控高精密機床的銷售確認的銷售收入增加
所致。（ｋｙ）
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