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29/10/2018 17:17

平保首三季淨利潤增近２０％，壽險及健康險新業務價值升３﹒２％

　　《經濟通通訊社２９日專訊》平保（０２３１８）（滬：６０１３１８）公布截至今年９月
底止九個月業績，期內淨利潤按年增長１９﹒７％至７９３﹒９７億元（人民幣．下同）。
　　２０１８年前三季度，壽險及健康險新業務價值５５４﹒２５億元，按年增長３﹒２％，其
中第三季度新業務價值按年增長１０﹒９％，較第二季度的按年增速提升了１個百分點。前三季
度新業務價值率４２﹒１％，按年提升４﹒３個百分點。
　　２０１８年前三季度，平安產險實現原保險保費收入１８１１﹒４７億元，按年增長
１５﹒０％。前三季度平安產險綜合成本率為９６％，稅前利潤同比增長６﹒４％，淨利潤同比
下降　２２﹒０％，主要是業務增長導致手續費上升使得應納稅所得額增加的影響。
　　截至今年９月底，公司保險資金投資組合規模近２﹒６５萬億元，較年初增長８﹒１％。
２０１８年前三季度，受權益資產分紅收入下降等因素影響，保險資金投資組合年化淨投資收益
率４﹒７％，年化總投資收益率４﹒９％。
　　此外，金融科技與醫療科技業務前三季度實現歸屬於母公司股東的營運利潤５４﹒０３億元
，按年增長７００﹒４％。集團互聯網用戶量超５億，按年增長１９﹒４％。（ｋｙ）

　　　　　　　　＊有關業績的備註，請參閱該公司之正式通告

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