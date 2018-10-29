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即市新聞

29/10/2018 17:29

中行第三季利潤按年增５﹒７％符合預期，首三季盈利升５﹒３４％

　　《經濟通通訊社２９日專訊》中國銀行（０３９８８）（滬：６０１９８８）公布，第三季
股東應享稅後利潤按年增長５﹒６７％至４４１﹒８６億元（人民幣．下同），符合市場預期，
每股盈利為０﹒１３元。而今年１月至９月首三季度股東應享稅後利潤１５３２﹒７４億元（人
民幣．下同），按年增長５﹒３４％。首三季度每股盈利為０﹒５元。
　　第三季淨利息收入升５﹒５３％至９１８﹒５６億元，營業利潤升近６﹒４９％至
５２９﹒８８億元。
　　今年首三季度，淨息差１﹒８９％，同比增加０﹒０４個百分點。
　　集團實現非利息收入１１１５﹒５３億元４，同比減少４﹒９５億元，下降０﹒４４％。非
利息收入在營業收入中佔比為２９﹒６８％，同比下降１﹒０９個百分點。其中，手續費及佣金
收支淨額６８５﹒１８億元，同比下降１﹒９８％。
　　淨資產收益率（ＲＯＥ）１３﹒７０％，同比增加０﹒０２個百分點。核心一級資本充足率
為１１﹒１４％，一級資本充足率為１１﹒９９％，資本充足率為１４﹒１６％。
　　資產減值損失為５５２﹒６９億元，按年升１０﹒９８％。集團不良貸款總額
１６６８﹒３５億元，不良貸款率１﹒４３％，不良貸款撥備覆蓋率１６９﹒２３％。（ｋｙ）

　　　　　　　　　　　＊有關業績的備註，請參閱該公司之正式通告

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