【企業盈警】華人策略（８０８９）料第三季盈轉虧，將錄重大虧損

《經濟通通訊社２９日專訊》華人策略控股（０８０８９）發盈警，預期集團截至今年９月

底止三個月錄得重大虧損，去年同期則錄得盈利。

該公司預期，虧損主要是由於持作買賣投資公平值減少約１８００萬元，以及出售持作買賣

投資虧損約１１００萬元。（ｋｙ）

