《經濟通通訊社２９日專訊》華人策略控股（０８０８９）發盈警，預期集團截至今年９月
底止三個月錄得重大虧損，去年同期則錄得盈利。
該公司預期，虧損主要是由於持作買賣投資公平值減少約１８００萬元，以及出售持作買賣
投資虧損約１１００萬元。（ｋｙ）
29/10/2018 18:10
【企業盈警】華人策略（８０８９）料第三季盈轉虧，將錄重大虧損
《經濟通通訊社２９日專訊》華人策略控股（０８０８９）發盈警，預期集團截至今年９月
底止三個月錄得重大虧損，去年同期則錄得盈利。
該公司預期，虧損主要是由於持作買賣投資公平值減少約１８００萬元，以及出售持作買賣
投資虧損約１１００萬元。（ｋｙ）
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