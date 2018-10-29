【企業盈警】壹照明料中期將錄得虧損，主因商譽減值虧損所致

《經濟通通訊社２９日專訊》壹照明（０８２２２）發盈警，預期集團於截至今年９月底止

六個月將會錄得虧損。虧損主要由於確認商譽減值虧損所致。如不計算非經常性商譽減值虧損，

預期集團將錄得微利。

因應中美貿易衝突將構成經營狀況不明朗，集團預期有關情況將對公司向美國出口之業務增

長低於預算。因此，集團將確認商譽減值虧損，商譽減值之具體數額仍然待定。董事會認為集團

之現有業務經營及財務狀況穩健，商譽減值虧損為非現金項目，對集團經營所得現金流量不會造

成影響。（ｋｙ）

