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即市新聞

29/10/2018 19:12

《再戰明天》工行、澳博、神華派業績，美公布十月消費者信心指數

　　《經濟通通訊社２９日專訊》明晚（３０日），歐洲央行首席經濟學家普雷特出席會議。美
國１０月經濟諮詢委員會消費者信心指數料下滑。

＊歐洲央行首席經濟學家普雷特出席會議＊

　　在外圍重要經濟活動上，本港時間明晚９：３０ｐｍ，歐洲央行首席經濟學家普雷特主持該
央行會議的政策小組討論，會議主題為「貨幣政策：將理論與實踐聯繫起來」。
　　明晚，巴西央行召開貨幣政策委員會會議（至１０月３１日）
　　明早，日本央行召開貨幣政策會議（至１０月３１日）。
　　１０：１０ａｍ，澳洲央行助理總裁布洛克在第１０屆聯邦銀行全球市場會議上發表講話。
　　明午４：１５ｐｍ，挪威央行副總裁Ｊｏｎ　Ｎｉｃｏｌａｉｓｅｎ講話。

＊日本公布９月失業率＊

　　在數據方面，明早７：３０ａｍ，日本公布９月失業率，料維持於２﹒４％。８：３０ａｍ
，澳洲公布９月建築許可，月率料由下滑９﹒４％升上３﹒８％；年率跌幅料由１３﹒６％收窄
至９％。

＊法國公布第三季經濟增長，歐元區公布１０月企業景氣指標＊
　
　　明午２：３０ｐｍ，法國公布第三季國內生產總值，季率料由０﹒２％升上０﹒４％；年率
料由１﹒７％降至１﹒５％。５：００ｐｍ，意大利公布第三季國內生產總值，季率料維持於
０﹒２％；年率料由１﹒２％下滑至１％。
　　６：００ｐｍ，歐元區公布１０月企業景氣指標，料由１﹒２１回落至１﹒１６。歐元區第
三季國內生產總值（經季節調整）季率料由０﹒４％下滑至０﹒３％；年率料由２﹒１％降至
１﹒８％。歐元區１０月工業信心指數料由４﹒７％降至３﹒９；服務業信心指數料由１４﹒６
下滑至１４；消費者信心指數跌幅料由２﹒９收窄至２﹒７；經濟信心指數料由１１０﹒９降至
１１０。意大利１０月消費者信心指數料由１１６降至１１５﹒１。

＊美公布１０月經濟諮詢委員會消費者信心指數＊

　　明晚７：００ｐｍ，巴西公布９月失業率，料由１２﹒１％回落至１１﹒９％。
　　９：００ｐｍ，德國公布１０月消費者物價指數，月率料由０﹒４％放緩至０﹒１％；年率
料由２﹒３％升上２﹒４％。同時，美國公布８月標普╱Ｃａｓｅ－Ｓｈｉｌｌｅｒ２０大城市
房價指數（經季節調整），月率料由０﹒０９％升上０﹒１％。１０：００ｐｍ，美國１０月經
濟諮詢委員會消費者信心指數料由１３８﹒４下滑至１３６。

＊中石油、澳博、神華、和工行等派業績＊

　　在本港，明日開股東會的公司有：數碼通電訊（００３１５）、合和公路基建
（００７３７）、金粵控股（０００７０）和東勝旅遊（００２６５）。
　　派業績的公司有：東北電氣（０００４２）、四川成渝高速公路（００１０７）、中國石油
股份（００８５７）、澳博控股（００８８０）、洛陽玻璃股份（０１１０８）、中國鐵建
（０１１８６）、農業銀行（０１２８８）、國泰君安（０２６１１）、中國石油化工股份
（００３８６）、中國國航（００７５３）、中國南方航空股份（０１０５５）、中國神華
（０１０８８）、工商銀行（０１３９８）、濰柴動力（０２３３８）、招商銀行
（０３９６８）和中國光大銀行（０６８１８）等。（ｈｏ）

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