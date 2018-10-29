《再戰明天》工行、澳博、神華派業績，美公布十月消費者信心指數

《經濟通通訊社２９日專訊》明晚（３０日），歐洲央行首席經濟學家普雷特出席會議。美

國１０月經濟諮詢委員會消費者信心指數料下滑。



＊歐洲央行首席經濟學家普雷特出席會議＊



在外圍重要經濟活動上，本港時間明晚９：３０ｐｍ，歐洲央行首席經濟學家普雷特主持該

央行會議的政策小組討論，會議主題為「貨幣政策：將理論與實踐聯繫起來」。

明晚，巴西央行召開貨幣政策委員會會議（至１０月３１日）

明早，日本央行召開貨幣政策會議（至１０月３１日）。

１０：１０ａｍ，澳洲央行助理總裁布洛克在第１０屆聯邦銀行全球市場會議上發表講話。

明午４：１５ｐｍ，挪威央行副總裁Ｊｏｎ Ｎｉｃｏｌａｉｓｅｎ講話。



＊日本公布９月失業率＊



在數據方面，明早７：３０ａｍ，日本公布９月失業率，料維持於２﹒４％。８：３０ａｍ

，澳洲公布９月建築許可，月率料由下滑９﹒４％升上３﹒８％；年率跌幅料由１３﹒６％收窄

至９％。



＊法國公布第三季經濟增長，歐元區公布１０月企業景氣指標＊



明午２：３０ｐｍ，法國公布第三季國內生產總值，季率料由０﹒２％升上０﹒４％；年率

料由１﹒７％降至１﹒５％。５：００ｐｍ，意大利公布第三季國內生產總值，季率料維持於

０﹒２％；年率料由１﹒２％下滑至１％。

６：００ｐｍ，歐元區公布１０月企業景氣指標，料由１﹒２１回落至１﹒１６。歐元區第

三季國內生產總值（經季節調整）季率料由０﹒４％下滑至０﹒３％；年率料由２﹒１％降至

１﹒８％。歐元區１０月工業信心指數料由４﹒７％降至３﹒９；服務業信心指數料由１４﹒６

下滑至１４；消費者信心指數跌幅料由２﹒９收窄至２﹒７；經濟信心指數料由１１０﹒９降至

１１０。意大利１０月消費者信心指數料由１１６降至１１５﹒１。



＊美公布１０月經濟諮詢委員會消費者信心指數＊



明晚７：００ｐｍ，巴西公布９月失業率，料由１２﹒１％回落至１１﹒９％。

９：００ｐｍ，德國公布１０月消費者物價指數，月率料由０﹒４％放緩至０﹒１％；年率

料由２﹒３％升上２﹒４％。同時，美國公布８月標普╱Ｃａｓｅ－Ｓｈｉｌｌｅｒ２０大城市

房價指數（經季節調整），月率料由０﹒０９％升上０﹒１％。１０：００ｐｍ，美國１０月經

濟諮詢委員會消費者信心指數料由１３８﹒４下滑至１３６。



＊中石油、澳博、神華、和工行等派業績＊



在本港，明日開股東會的公司有：數碼通電訊（００３１５）、合和公路基建

（００７３７）、金粵控股（０００７０）和東勝旅遊（００２６５）。

派業績的公司有：東北電氣（０００４２）、四川成渝高速公路（００１０７）、中國石油

股份（００８５７）、澳博控股（００８８０）、洛陽玻璃股份（０１１０８）、中國鐵建

（０１１８６）、農業銀行（０１２８８）、國泰君安（０２６１１）、中國石油化工股份

（００３８６）、中國國航（００７５３）、中國南方航空股份（０１０５５）、中國神華

（０１０８８）、工商銀行（０１３９８）、濰柴動力（０２３３８）、招商銀行

（０３９６８）和中國光大銀行（０６８１８）等。（ｈｏ）

