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29/10/2018 12:13

【企業盈喜】阿爾法企業（９４８）料半年綜合淨溢利按年大增

　　《經濟通通訊社２９日專訊》阿爾法企業（００９４８）發盈喜，預期截至今年９月底止六
個月的綜合淨溢利較去年同期可能大幅增長，主要受拓展新的目標市場（包括但不限於俄羅斯）
及進一步發展現有目標市場影響，令期內的銷售量較按年有所增加；以及缺少清償截至去年９月
底止六個月因重組（安排計劃項下）產生的重組成本及其他相關開支約６４﹒２７萬美元
（約５００萬港元），重組已於截至今年３月底止年度全面完成。（ｋｉ）

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