《小傳日記》Ａ場一片綠，好友遭殺戮；香江暫喘定，大象跳起勁！



《小傳日記》花旗國魚缸近排由高位碌返落嚟，三大指數仲要失守埋牛熊分界線（２５０天

線）走勢自然係一沉百踩。美股冇運行，環球其他魚缸都好難有好日子過，而香江魚缸上個禮拜

就唔見咗８４３點，兼低見２４５８９點，再創１７個月新低。

不過，人行喺上個禮拜五（２６日）收市埋單後唱穩人仔，今朝人仔中間價即時彈起１３３

點子，香江魚缸呢邊今朝高開２３８點，報２４９５５點，但已經係全日最高位，之後神州公布

嘅９月工業企業利潤只係同比踢高逾４巴仙，增速較８月份放緩５﹒１個百分點，「孖屐」又再

次擔心神州經濟增長會持續縮水，Ａ場大隻佬茅台（滬：６００５１９）又因為第三季純利增速

創近三年來最低，一開賽就跌停，香江跟住Ａ場直線插水，最多唔見咗１２２點，低見

２４５９４點，逼近上日創出嘅２４５８９點逾１７個月低位。

大象（００００５）喺中午休場時放榜，第三季成績較「孖屐」預期好，晏晝開市後嚟個報

復式反彈急彈超過半成，有大象頂住下，魚缸大部分時間都錄得升幅，最終埋單進帳９４點或近

半巴仙，報２４８１２點。全日主板成交額９４７億元減少近１巴仙。國貨今日唔見咗４６點，

跌幅近半巴仙，報１００１２點。

Ａ場滬指全日潛水，唔見咗５６點或超過兩巴仙，報２５４２點。



＊大象報業績股價好得戚，ＱＱ暫喘定港所眼定定＊



今日下晝大象（００００５）公布第三季業績，績前好多人都估佢會唔會６０蚊關口不保，

不過最後又畀到大家驚喜喎！第三季稅前盈利有５９億美金，升２８巴仙好過預期，業績靚仔股

價當然好睇，今日一支箭勁彈半成，報６３﹒５５銀，仲要係全日最勁藍戰士！

小象（０００１１）表現就麻麻，只係升２毫子，報１８９﹒８銀，仲最低見過１８６﹒６銀，

創半年新低啊！東亞（０００２３）跟升超過１巴仙，報２５﹒１５銀；同中銀（０２３８８）

升近１巴仙，報３１﹒６５銀。大象有成績，缸友都開始對渣打（０２８８８）業績抱有憧憬，

全日踢高超過２巴仙，報５３﹒３５銀。

其他重磅股表現就麻麻喇，頻頻被打壓嘅ＱＱ（００７００）走勢反覆，最多跌到２５５蚊

，創逾１７個月新低，最終全日無升無跌，報２６０蚊；生發發（００３８８）唔見近２巴仙，

報２０５﹒４銀；ＡＩＡ（０１２９９）微升一毫半子，報５９﹒５５銀。



＊業績又見紅長汽走勢熊，食股唔避險賺咗就好閃＊



話說長汽（０２３３３）第三季純利暴跌５成，咁唔使講啦股價一定插水，各間大行輪住出

報告踩加多佢兩錢重，瑞信、美銀、里昂、野村、大和五行唱淡下，長汽最終全日收跌逾８巴仙

，報４﹒０９銀。其他車佬都無咩點好過，吉利（００１７５）跌近３巴仙，報１３﹒６２銀。

比亞迪（０１２１１）跌２巴仙，報５０﹒１銀。華晨（０１１１４）跪低逾２巴仙，報

大市今日好淡爭持，都唔知佢開莊定開閒，但傳統嘅內需避險股就反而跌倒應一應，真係摸

不著頭腦。統一（００２２０）跪低近５巴仙，報７﹒５５銀。蒙牛（０２３１９）跌近１巴仙

，報２２﹒８銀。潤啤（００２９１）跌５巴仙，報２６﹒５銀。旺旺（００１５１）逆勢而上

，微升近１巴仙，報５﹒６５銀。



＊季績冇睇頭兗煤好憂愁，多賺五成一紫金冇損失＊



睇嚟各行各業嘅業績都似乎麻麻地，兗煤（０１１７１）第三季業績少賺２８巴仙，缸友聞

聲即急急散水，今日成支大陰燭兼開個大裂口，股份今日急瀉逾１６巴仙，收報７﹒３５銀。街

坊神華（０１０８８）今日都跪低近４巴仙，報１７﹒５銀。中煤（０１８９８）早幾日先炒高

，但今日又被拖累跌近５巴仙，報３﹒４１銀。

轉一轉睇其他資源股，紫金（０２８９９）都啱啱派成績表，首三季多賺５１巴仙，都算係

一片「紅」海中的安慰，今日股份輕微漲逾１巴仙，報２﹒９４銀。鞍鋼（００３４７）雖然獲

高盛增持，但股價無咩起色，今日跪低近３巴仙，報６﹒２７銀。五礦資源（０１２０８）則急

挫逾６巴仙，報２﹒８３銀。



＊電訊股慘淡移動聯通喊，科技股低迷軟件佬仆低＊



聽講神州５Ｇ系統使用許可會喺年內發放，但電訊股仍然比較濕濟，全因為瑞信一份報告，

一口氣降晒三隻中資電信股嘅「他屐」同評級，全部評級都喺由「跑贏孖屐」下調到「中性」，

有乜理由唔跌先得架？先睇隻藍籌中移動（００９４１），「他屐」由９２﹒１銀降到去

８２﹒５銀，跌幅達一成，拖累股價走低近２巴仙，報７１﹒８銀。

中聯通（００７６２）嘅「他屐」更加由１１﹒４銀，削減近１３巴仙，至９﹒９５銀，唔

怪得之聯通亦都挫近２巴仙，報８﹒５９銀。中電信（００７２８）被瑞信下調既「他屐」幅度

就比較輕微，由４﹒２４銀減少近７巴仙，至３﹒９５銀姐，所以中電信嘅股價相對硬淨，跌唔

夠半巴仙，報３﹒８４銀。

啲科技股都認真曳，長飛光纖（０６８６９）頭三季可以多賺逾３３巴仙，但就被大華繼顯

降評級，由「掃貨」降至「持有」，「他屐」由２９﹒５１銀調低至２２﹒９２銀，跌幅都唔少

，有兩成二架，股價就自然唔聽話啦，收市下滑近１２巴仙，報１８﹒５２銀。

其他軟件股一齊仆低，金蝶（００２６８）過去四日已經累瀉逾１４巴仙，今日再軟逾４巴

仙，報６﹒０３銀。金軟（０３８８８）挫近３巴仙，報１０﹒４銀。中軟（００３５４）收低

近２巴仙，報４﹒１３銀。請請！



《編者按》本欄搜羅即日熱門傳聞，惟消息未經證實，《經濟通》亦不保證內容之準確性

本文只供參考之用，並不構成要約、招攬或邀請、誘使、任何不論種類或形式

之申述或訂立任何建議及推薦，讀者務請運用個人獨立思考能力自行作出投資

決定，如因相關建議招致損失，概與《經濟通》、編者及作者無涉。

