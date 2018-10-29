《真知灼見－溫灼培》美元強皆因歐洲基礎因素弱

《真知灼見》隨著美國經濟逐步反映貿易戰帶來的負面影響，而年初減稅對經濟帶來的刺激

又開始減退，預料未來美國經濟增長只會每況愈下。鑑於股市通常走前經濟半年，這多少解釋了

近期美股開始走弱的原因。面對如此情況，市場開始質疑聯儲局未來加息步伐或同時有機會放慢

，而非如聯儲局所預期激進。這思想上的轉變理應不利美元走強。



＊美匯指數年底前續強勢＊



不過，美元的對頭歐元，其經濟基礎因素實在太差，這間接推升了美元。意大利就財政預算

案與歐盟的爭抝不休。雖然意大利政府表明無意「脫歐」，但其行動難免對歐盟起分化作用。還

有，英國「脫歐」談判一直未有結果。而隨著日子變得緊逼，市場擔心英國最終可能會在無協議

下脫歐。英國作為歐盟第二大經濟體，倘無協議脫歐，相信其衝擊歐盟也難承受。

年底前料美匯指數可維持強勢，唯就靠近９７指數點而言料美元大升空間有限。下一步要留

意是在美國中期選舉後，美國總統特朗普有否新政策針對中國以再衡量對環球投資市場以至對美

元的影響。



＊日本英國央行本周議息＊



本周焦點方面，有兩央行議息。分別是周二、周三（３０日及３１日）的日本央行，以及周

四（１１月１日）的英倫銀行。上周日本公布１０月東京地區雙核心（扣除食品及能源）年通脹

率只有０﹒６％，面對如此偏低通脹率相信日央行本周也不會在貨幣政策上有任何改動，料會繼

續把日本１０年債息處於零水平。反觀英倫銀行，維持息率不變是料意中事，重點在於面對「脫

歐」的不穩定因素，行長卡尼如何就未來英經濟給予市場分析，及在貨幣政策上給予市場啟示。



＊歐洲經濟數據本周重點＊



經濟數字方面，重點會落在歐洲。上周歐元區公布了一個強差人意的綜合採購經理指數，急

降至５２﹒７指數點的２５個月低位。這數字公布後市場隨即把歐元匯價從約１﹒１５美元壓至

約１﹒１４美元。本周將有更多歐元區重要經濟數字公布，包括周二（３０日）公布的第三季

ＧＤＰ初值，周三（３１日）公布的９月失業率及１０月以消費物價指數衡量的通脹率等。假使

這些數字同樣指向疲弱的歐元區經濟，提防歐元有機會考驗今年８月１５日低位約１﹒１３美元

水平。當然，如數字理想，也不排除歐元有升返１﹒１５美元的可能。所以本周歐洲公布的經濟

數字實在值得關注。

除了歐元區，另一經濟數據公布焦點當然落在美國本周五（１１月２日）公布的１０月就業

報告。市場估計美國１０月失業率將維持於３﹒７％，而非農業新增職位則可能增加１９萬個。

如果屬實這將較９月的１３﹒４萬個增長優。《恆生銀行首席市場策略員 溫灼培》

（筆者電郵：ｅｎｒｏｌｌ＠ｈａｎｇｓｅｎｇ﹒ｃｏｍ）

