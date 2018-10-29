《保障全方位－左偉豪》保險業的數碼化變革

《保障全方位》隨著智能設備、大數據（ｂｉｇ ｄａｔａ）和其他金融科技的廣泛使用，

令商業格局和市民大眾的日常生活產生巨大變化。以流動支付方案為例，相信讀者們都越來越偏

向使用手機消費及轉帳。早前金管局亦推出了快速支付系統，為市民和商戶帶來更多嶄新服務和

體驗，印證科技應用的影響力。

隨著市場需求及客戶期望的轉變，保險業自然也不敢怠慢，積極實行數碼化。然而，數碼化

業務不只單單意味著電子商務上的應用，而是以嶄新思維和全方面的數碼方案，在保險業務上配

合金融科技突破傳統保險的銷售模式。例如ＡＸＡ安盛今年便注資約二億港元發展保險科技

（Ｉｎｓｕｒｔｅｃｈ），希望長遠把銷售過程、營銷管理，以至客戶的服務體驗都變得全面數

碼化。



＊簡化投保程序，客戶更受保障＊



過往客戶在購買保險時，需要填寫各類紙本申請表，批核過程需時，亦不環保。在數碼化的

大趨勢下，保險公司開始優化數碼工具並簡化銷售過程。以ＡＸＡ安盛為例，今年便推出了嶄新

的銷售程式「ｉＢＵＹ」，除了令整個投保流程變得數碼化，更讓客戶體驗如網上購物一樣的購

買模式，簡單而即時。理財顧問只需在平板電腦下載專屬的應用程式，並輸入客戶的簡單資料，

應用程式就會連接到核保系統進行分析。通過人工智能（ＡＩ）運算，系統會根據客戶年齡、病

歷、財政狀況等，計算出所需保額，即時讓客戶作為參考。保險公司可快速完成多種風險評估和

非醫療規則的審批，亦可按各種情況為客戶提供不同建議（如非標準風險提議、修訂建議等），

跳過以往複雜的人工審批過程。

以往投保至少需時數日，但現時客戶可透過數碼化一站式申報、電子驗證、核對、簽名及付

款，在短至十數分鐘內完成整個保險購買程序，並享有市場獨有的即時全面保障。曾經有客戶向

理財顧問簽署了保單，不幸地數小時後就遇上了意外，但當時的保單仍在理財顧問手中，故客戶

未能享有全面的理賠及保障。因此，加快完成購買保險程序不但省時便利，亦可讓客戶盡快獲得

保障。



＊理財顧問與客戶共創雙贏＊



傳統上保險公司的運作較程序化，加上沒有大數據分析，未能完全掌握客戶在各個人生階段

的需要。然而，科技應用可幫助理財顧問為客戶度身訂造個人化的保險服務，與客戶的關係由

「ｐａｙｅｒ」變成「ｐａｒｔｎｅｒ」，更貼近他們的生活。

除了簡化投保程序，理財顧問同時可透過「智能分層銷售管理系統」整合不同業務線的銷售

機會。系統會利用大數據為顧問與客戶進行配對，並分析潛在客戶的喜好及預測購買意向，為他

們提供更全面的理財和保障方案。這不但讓客戶有更合適的保障，亦有助加強銷售團隊整個銷售

過程的服務效益，增加銷售成功率。

在保險科技的推動下，大數據及數碼創新改變了業界的營銷模式，為客戶帶來更個人化、簡

單及快捷的服務；同時賦予理財顧問更大的自由度，協助他們開拓商機，共創雙贏局面。

註：保險產品須受有關保單的條款及細則約束。《ＡＸＡ安盛首席壽險產品總監 左偉豪》

