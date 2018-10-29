匯控績後急升５％，港股收漲９４點報２４８１２，終止四連跌



《經濟通通訊社２９日專訊》美股上周五（２６日）再度急挫，三大指數繼續在牛熊分界線

（２５０天線）下徘徊，所幸人民幣中間價今早反彈，港股上周蒸發８４３點後，今早高開

２３８點，報２４９５５點已是全日最高位，其後中國公布９月工業企業利潤，同比增

４﹒１％，增速較８月份放緩５﹒１個百分點，市場憂慮經濟下行壓力日益增大，港股跟隨Ａ股

掉頭向下，最多跌１２２點，低見２４５９４點。

匯控（００００５）中午收市後公布第三季業績，表現勝市場預期，匯控午後急彈超過半成

，助港股收復半日失地，最終全日收升９４點或０﹒３８％，報２４８１２點，終止四連跌。全

日主板總成交９４６億元減少１％。

國指收報１０１７６，跌０﹒４９％或跌４９點。Ａ股重磅股茅台（滬：６００５１９）第

三季純利增速創近三年來最低，導致股價開市即跌停，加上經濟數據遜預期，人行又同時不開展

逆回購操作，滬指全日急挫５６點或２﹒１８％，收報２５４２點。



＊本地銀行股走高，兗煤急挫逾１６％＊



重磅股方面，匯控收升５﹒０４％，報６３﹒５５元，為全日最佳藍籌，為恆指貢獻１２４

點。中移動（００９４１）跌１﹒７１％，報７１﹒８元。友邦（０１２９９）升０﹒２５％，

報５９﹒５５元。香港交易所（００３８８）跌１﹒６３％，報２０５﹒４元。

除匯控外，本地銀行股亦普遍走高，東亞（０００２３）揚１﹒４１％，報２５﹒１５元。

渣打（０２８８８）升２﹒３％，報５３﹒３５元。恆生（０００１１）走高０﹒１１％，報

１８９﹒８元。中銀（０２３８８）升０﹒９６％，報３１﹒６５元。

煤炭股全線向下，兗煤（０１１７１）遭摩通降目標價由１５元下調至１３元，維持「增持

」投資評級，全日挫１６﹒２９％，報７﹒３５元。秦發（００８６６）跌３﹒７７％，報

０﹒２５５元。首鋼資源（００６３９）跌２﹒４８％，報１﹒５７元。神華（０１０８８）走

低３﹒９５％，報１７﹒５元，為全日最差藍籌。中煤能源（０１８９８）跌４﹒７５％，報

３﹒４１元。



＊恆大走低逾３％，飲食品股個別發展＊



上周社科院發布的１０月《中國住房市場發展月度分析報告》指出，一旦住房投資投機需求

萎縮或受到政策抑制，房價可能會出現迅速下跌。內房股今日個別發展，潤地（０１１０９）升

（０３３３３）走低３﹒４３％，報１８﹒５６元；融創（０１９１８）跌２﹒１４％，報

２０﹒５５元。

食品股榮辱互見，青島啤酒（００１６８）跌３﹒０７％，報２９﹒９５元；潤啤

（００２９１）跌４﹒５％，報２６﹒５元；統一（００２２０）挫４﹒６７％，報７﹒５５元

；康師傅（００３２２）跌２﹒４１％，報１１﹒３６元；達利食品（０３７９９）跌

１﹒４２％，報５﹒５４元。



＊電力股個別發展，長汽急挫超過８％＊



電力股個別發展，潤電（００８３６）遭匯證降目標價，由１７元至１６﹒６元，惟維持買

入評級，全日揚３﹒４５％，報１３﹒２元；華能國電（００９０２）升３﹒１９％，報４﹒２

元；大唐發電（００９９１）跌１﹒１６％，報１﹒７元；華電國際（０１０７１）走高

３﹒７７％，報２﹒７５元；中國電力（０２３８０）跌０﹒６６％，報１﹒５１元。

汽車股全線走低，長城汽車（０２３３３）遭多間大行唱淡，其中，富瑞將其目標價

８﹒３元下調至４﹒３元，評級由買入至持有，該股全日瀉８﹒０９％，報４﹒０９元。廣汽

（０２２３８）走低４﹒３５％，報７﹒２６元。華晨（０１１１４）跌２﹒４６％，報

６﹒３５元。吉汽（００１７５）挫２﹒７１％，報１３﹒６２元。比亞迪（０１２１１）跌

１﹒９６％，報５０﹒１元。（ｍｗ）

