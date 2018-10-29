《每周華語－黃溢華》安倍訪華與井上庚二郎生平點滴

《每周華語》美俄英法就一次大戰結束一世紀於１１月舉行紀念活動，而普京將與特朗短聚

。特朗普正式邀請了普京２０１９年年中訪美，可見美俄正在「解凍」之中，而中美關係卻有可

能中短期不易有太大的改善！



上周五（２６日），日首相安倍晉三訪華，乃七年以來再有日本首相及五百多企業╱商務人

員一同正式訪問中國。自１９７８年正式建交，中日兩國不斷互動，世局在此四十年已大變多次

！今天美國採取主動，正不停地利用不同方法改變與各國的合作規則。安倍訪華，有其因由。日

本自１９７０╱１９８０年代至今的卅╱四十多年，政經無大作為，人口不斷老化，影響力日見

下降，大企業經營不振。即使日美關係大致正常，但美國近年不斷於全球出擊，日本也有必要向

亞洲各國表達自己的見解及平衡利害，否則美國「單向」作為，可能被其他國家視為日本認同美

國的一切舉動，不利日本於亞洲角力及改善中日政經關係。



日本自身的「歷史長波」，可以從甚多角度加以分析及與今天的政經氣候比較。１９２０╱

１９４０年的廿年，全球經濟差而日本於１８９４╱１８９５及１９０５年打贏大清及沙俄，成

功成為亞洲第一大國。筆者偶然間搜集到一位日本外交官井上庚二郎（１８９０－１９６９）於

１９３０年代至１９６０年代的一些基本材料，或許可從一位上世紀日本外交官的生活╱交往點

滴資料的角度看一看今天日本（作為二戰戰敗國）的機遇與困局，與７０╱８０多年前當時大日

本國對外如何主動找尋擴張的機會、空間。



這位外交官乃井上庚二郎於今神奈川縣出身，１９２０年代中前後曾任廈門領事、台灣總督

府事務官，更升至東京外務省歐亞局長，１９３９年出任匈牙利領事╱公使，１９４２年轉任日

本國帝國海軍司政長官之職務。於台灣╱廈門期間，井上就廈門閩南人與台灣（當時日本管治）

人之關係撰寫了不少報告。今天仍是台灣學者參考的文獻，亦可見台灣與福建（中國）乃不可分

的「一體」，人家井上作為日本人，１９２０年代也明白台灣「根源」何在。否則又怎會有這些

報告（例如福建人希望「移民」台灣等等）？



身為歐亞局長，井上收到不少來自德法等國甚而美國的郵件、資料及訊息。其中有寄自柏林

「朋友」的賀年卡，也有德國軍官寄給身在東京的井上。由於筆者所得的資料不一定有信件（即

只有信封），因而不能得知１９３９年德國軍官給井上甚麼訊息。但１９３０年代，德意日三國

乃聯盟（匈牙利╱羅馬利亞也「親」德國），１９３９年全球早已戰雲密佈，因而井上１９３９

年╱１９４２年於歐洲親歷納粹德國與蘇俄互動火拼，正因為井上乃匈牙利公使，井上必然得知

戰局去向及與東京保持聯繫，而此乃一合情據理。



有趣的是，１９３９年自美國給井上的信件，相信乃祝賀井上派往匈牙利（洪牙利，信內用

字）任公使。留意信件與信封均完好：因為１９３９年，美日仍為「友國」，並未發生珍珠港事

件，因而美日郵政往來，當時仍見正常，否則，１９３９年之郵封必被審查╱開封及印有

「ＣＥＮＳＯＲＥＤ」一字。



井上身為外交官，戰時的重要文件相信全部銷毀。日本當時主動全球擴張，全心想取下亞洲

，野心極大。今天安倍無此「歷史長波」縮影的支持，當年乃戰勝國，今天卻是「戰敗國」：自

衛隊「成軍」也「爭取」了很多年，且今天新中國已非一世紀前，清末民初的國家，有十足條件

至少與安倍甚而美國平起平坐討論世局。事實上，井上庚二郎親歷的１９２０╱１９４５年大日

本國的盛衰，直至１９６９年他去逝後；日本１９７０╱１９８０年代再次「第一」，但為時不

久且近卅年更步入下滑波！安倍可用的「子彈」比今天的德國更少；如果美國特朗普「出賣」安

倍╱日本，則日本便更難有政經自主權也，且將進一步成為美國的棋子。今天日本在被動中生存

。



安倍平衡「中╱美╱日」三國的關係，今次訪問中國，可以視為「微調」。上周美國公布成

功試射新一代向導彈系統，此乃美日共同開發，日方由三菱重工參與。中日「合作」、協調，雙

方得益，但不代表美國不會停止向各國爭取更多利益及全面維持全球的控制權。日本今天於被動

中回旋，困難重重，非井上庚二郎年代的景象了。《資深市場人士 黃溢華》

