《經濟通通訊社２９日專訊》勞工及福利局局長羅致光表示，政府推出的取消強積金對沖方
案是最終方案，但細節５年後可作檢討，因現時的檢討是基於以往的數字，相信日後會再有優化
的地方。
羅致光昨日發表網誌，反駁商界指取消「商界預計未來２５年額外增加勞工成本不少於８４
００億元」，他今日重申取消強積金對沖所增的成本實際平均只有２﹒２％；他並強調，商界的
朋友不去靜心了解和明白計算方法，對他們而言也不是好事，所以他需要澄清誤解。（ｃｗ）
29/10/2018 16:15
【強積金】羅致光重申取消對沖後，企業每年成本只增２﹒２％
《經濟通通訊社２９日專訊》勞工及福利局局長羅致光表示，政府推出的取消強積金對沖方
案是最終方案，但細節５年後可作檢討，因現時的檢討是基於以往的數字，相信日後會再有優化
的地方。
羅致光昨日發表網誌，反駁商界指取消「商界預計未來２５年額外增加勞工成本不少於８４
００億元」，他今日重申取消強積金對沖所增的成本實際平均只有２﹒２％；他並強調，商界的
朋友不去靜心了解和明白計算方法，對他們而言也不是好事，所以他需要澄清誤解。（ｃｗ）
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