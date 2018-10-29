【強積金】羅致光重申取消對沖後，企業每年成本只增２﹒２％

《經濟通通訊社２９日專訊》勞工及福利局局長羅致光表示，政府推出的取消強積金對沖方

案是最終方案，但細節５年後可作檢討，因現時的檢討是基於以往的數字，相信日後會再有優化

的地方。

羅致光昨日發表網誌，反駁商界指取消「商界預計未來２５年額外增加勞工成本不少於８４

００億元」，他今日重申取消強積金對沖所增的成本實際平均只有２﹒２％；他並強調，商界的

朋友不去靜心了解和明白計算方法，對他們而言也不是好事，所以他需要澄清誤解。（ｃｗ）

