  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
即市新聞

29/10/2018 16:15

【強積金】羅致光重申取消對沖後，企業每年成本只增２﹒２％

　　《經濟通通訊社２９日專訊》勞工及福利局局長羅致光表示，政府推出的取消強積金對沖方
案是最終方案，但細節５年後可作檢討，因現時的檢討是基於以往的數字，相信日後會再有優化
的地方。
　　羅致光昨日發表網誌，反駁商界指取消「商界預計未來２５年額外增加勞工成本不少於８４
００億元」，他今日重申取消強積金對沖所增的成本實際平均只有２﹒２％；他並強調，商界的
朋友不去靜心了解和明白計算方法，對他們而言也不是好事，所以他需要澄清誤解。（ｃｗ）

返回新聞主頁

全新【etnet健康】專頁登場喇！立即成為Fans獲得最貼身實用嘅健康資訊！ http://fb.me/health.etnet.com.hk
最新專題
More
FOCUS29/10/2018
【FOCUS】「熱帶特朗普」勝出 巴西右轉或添北京頭痛
興證快訊29/10/2018
美股大跌年內升幅全消，大行：現熊市指標
國際動態29/10/2018
李斯特城班主直升機 墜毁爆炸
中國故事26/10/2018
【國家隊尋蹤】3年前救市基金齊清倉，國家隊留ETF槓桿武器
FOCUS26/10/2018
【FOCUS】外資唱好A股 是否出口術下月見真章
國際動態26/10/2018
奧巴馬希拉莉等 收疑似炸彈郵包
人氣文章
財經新聞
評論
專題
產品簡介

DIVA Channel 賞睇好戲《非凡同響》

【活動花絮】【DIVA Channel 4周年‧Beautiful Soul】For Fans 西洋書法工作坊

【etnet Bonus賞你】康怡廣場 X RACCOON FACTORY萬聖節限量版咖啡杯

etnet.com.hk
News 新聞
Stocks 股票
Futures 期貨期權
Warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
Ashares A股
Forex 外匯商品
Funds 基金
MPF 強積金
社創SoIN