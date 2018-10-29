《地產人眼－黃漢成》不明朗因素影響入市信心，拓多元業務迎挑戰

《地產人眼》受各項不明朗因素影響，工商舖交投持續放緩，根據資料顯示，今年第三季工

商舖共錄得２３２９宗註冊成交，較第二季下跌１６﹒３％，涉資共約２５５﹒８８億元，亦按

季下跌１５﹒５％，本季工商舖註冊量為今年以來交投最少的一季，反映近期市場負面因素之影

響正逐漸浮現。



一如大眾預期，美國聯儲局於９月底議息會議上再宣布加息四分一厘，而香港銀行今趟亦終

於有所反應，即時上調最優惠利率，是為香港１２年半以來首次加息；「息魔」雖然降臨，惟對

工商舖市場影響不大，即使日後再次加息，香港畢竟仍處於低息環境，況且工商舖物業一向只承

造３至４成按揭，所以加息因素影響相對極為輕微。



反而是中美貿戰不斷升級，方是影響市場信心的關鍵因素，要知道投進工商舖市場的資金，

不少是專業投資者手上的「聰明錢」，他們熟悉市場、觸覺敏銳，是次中美貿戰掀開序幕，不少

工商舖投資者乃至用家都暫緩入市步伐，靜觀事態發展，至於業主方面，雖然經濟前景不明，然

而市場供應畢竟有限，所以他們大都十分惜售，即使願意割愛，議價空間亦十分有限，故極難促

成買賣，加上中央嚴控走資，在「北水」大減的情況下，工商舖成交量偏低，對代理們而言，這

無疑是極大的考驗。



成交量大減難免會影響收入，工商舖代理自然要另闢蹊徑，根據筆者經驗，工商舖租務市場

向來十分穩定，加上近年流行的共享工作空間，多個營運商相繼進駐香港，大手承租多層商業樓

面，相信這股熱潮方興未艾，此亦是我們未來需致力搶佔的領域；至於粵港澳大灣區的推展，更

是另一潛力無限的機遇，所以代理們應開拓多元化業務，大小租售全盤通吃，全力裝備好自己，

方能避免在風浪中被市場淘汰。《美聯工商舖行政總裁╱地產代理管理協會會長 黃漢成》

