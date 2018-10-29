《神州經脈》中證監否認國家隊基金減持，滬指跌２％大消費股暴瀉



《神州經脈》內地９月工業企業利潤同比增４﹒１％，增速比８月放緩５﹒１個百分點，且

為３月以來的六個月低位。這和此前公布的工業、信貸等宏觀數據一道，表明經濟下行壓力日益

增大，穩增長政策出台可能加速。

內地《公司法》針對上市公司回購股份制度的修改，令Ａ股回購驟然升溫。不完全統計已有

４１家上市公司股份回購、提議或最新進展公告等，回購上限規模達１６７﹒５１億元（人民幣

．下同）。

大消費股暴瀉，釀酒板塊爆發股災，家電股亦見暴瀉，拖累兩市午後愈跌愈多，最多挫

２﹒７％，隨後跌幅逐步收窄，滬綜指全日收跌２﹒１８％，收報２５４２﹒１點；深成指跌

２﹒４３％，收報７３２２﹒２４點；創業板跌１﹒０１％，報１２５０﹒４８點。

人行今日（２９日）不開展逆回購操作，淨回籠１２００億元，連續兩日淨回籠１５００億

元。兩市全日成交２５５４億元，較上周五（２６日）跌９﹒６２％。



＊中證監：「國家隊基金」沒有減持反而增持＊



五隻被譽為「國家隊」的基金在第三季全數將股份清倉，資產額均被贖回至不足２億元，贖

回比率均高於９８﹒９％。

中國證監會於收市後發布答記者問回應指，「五隻國家隊基金已清盤」報道存在曲解，事實

是相關機構持有的股票不但沒有減持，反而有所增加。但中證監沒有再進一步詳細介紹情況。

招商、易方達、嘉實、華夏及南方於２０１５年股災期間各自發行基金，由證金公司出資認

購，因此被視為政府入場救市的象徵。雖然該五隻國家隊基金資產均不足２億元，但尚未去到清

盤階段，目前該等基金已宣布召開大會，擬終止基金合同，由於該等基金絕大多數由證金公司持

有，預料該等基金將無懸念通過終止方案，屆時才開始進行清盤結算。



＊習近平將出席首屆進博會開幕式並發表演講＊



首屆中國國際進口博覽會１１月５日至１０日在上海舉行，商務部國際貿易談判代表兼副部

長傅自應在北京舉行的吹風會上公布，國家主席習近平１１月４日將舉行歡迎晚宴，１１月５日

上午，習近平將出席首屆中國國際進口博覽會開幕式並發表主旨演講。

商務部國際貿易談判代表兼副部長傅自應在表示，首屆進博會將有１３０多個國家和地區的

３０００多家企業參展，首次進入中國的產品將達５０００多種。



＊人幣兌一美元即期收跌８２點子＊



人民幣兌一美元即期匯率（ＣＮＹ）今日收盤報６﹒９５６０，較上個交易日４時３０分收

國家外匯局上周公布數據顯示，在代客結售匯和代客涉外收付款兩個口徑下，資本帳戶９月

國家外匯局上周公布數據顯示，在代客結售匯和代客涉外收付款兩個口徑下，資本帳戶９月

份均出現小額逆差，是去年１１月以來首次。轉逆令人民幣猶如失去了一道防線。同月，外匯佔

款和外匯存底均出現下跌，意味著人行重新入市干預支撐匯率。

市場人士指，早盤國際美元相對平靜，而購匯需求仍不少，市場對人民幣短期內「破７」的

的喊話，市場認為對穩定匯市的效用不大。

離岸人民幣兌美元（ＣＮＨ）早盤已失守６﹒９６關，低見６﹒９６７２，目前在

６﹒９６３７徘徊。

人民幣兌一美元中間價今報６﹒９３７７，較上個交易日上調１３３點子，脫離２２個月低

。



＊官媒稱要丟掉地產調控放鬆的幻想＊



官媒《新華社》發表文章談及內地樓市房價問題，文中引述數據指，內地９月份北京、上海

、廣州、深圳的一手及二手房價均錄環比下跌０﹒１％；７０個大中城市房價亦錄環比下降。

該評論指，政府的核心政策導向擬堅持因城施策，促進供求平衡，合理引導預期，整治市場

秩序，堅決遏制房價上漲等；可以預見，只要在實踐中堅決貫徹「房子是用來住的、不是用來炒

的」定位，保持調控定力不變，加快房地產長效機制的建立，房價便失去了非理性上漲的根基。

文章又認為，投機買房者、土地財政的依戀者乃至全社會都需認清大勢，「丟掉調控會因經

濟下行壓力加大而放鬆的幻想，摒棄房價復燃的幻想，及時調整心態回歸理性，沉下心來做一些

有利於國家經濟長遠發展的實事。」



＊住建部稱堅決遏制投機炒房＊



住建部發布《中共住房城鄉建設部黨組關於巡視整改進展情況的通報》表示，堅決落「堅持

房子是用來住的，不是用來炒的定位」，加大分類調控、精準施策力度，加快推進住房制度建設

。

住建部表示，加快建立和完善房地產市場平穩健康發展長效機制。推進形成租購並舉的住房

制度。保持調控政策連續性穩定性，落實地方主體責任。堅持因城施策，促進供求平衡，合理引

導預期，整治市場秩序，堅決遏制投機炒房，促進房地產市場平穩運行。

為進一步加強房價統計工作，住建部與統計局聯合印發《關於進一步加強協作做好房價統計

工作的通知》，要求各地統計部門、住房城鄉建設部門高度重視房價統計工作，規範和加強網簽

備案制度，及時準確報送網簽數據，確保網簽數據真實可靠，嚴把房價數據質量審核關，嚴肅查

處房價統計違法行為。



＊部分互聯網企業跨境轉移利潤、逃稅問題突出＊



財政部發布２０１８年會計信息質量檢查公告顯示，互聯網行業部分企業跨境轉移利潤、逃

避繳納稅收等問題比較突出，而鋼鐵煤炭行業部分企業管理比較粗放。

檢查發現，互聯網行業呈現輕資產運營、股權與債權投資相互交織、管理架構與法人實體分

離、業務運營無疆域限制等突出特點，部分企業跨境轉移利潤、逃避繳納稅收等問題比較突出。

另外，鋼鐵煤炭行業作為傳統行業，部分企業管理比較粗放，在會計核算、公司治理和信息

披露、內控管理等方面存在一些問題，如收入、成本、費用跨期核算，信息披露與實際情況存在

差異等。

財政部近期組織開展２０１７年度會計執法檢查，共檢查企業及行政事業單位２８９６８戶

、會計師事務所１５２９戶，有效整頓和規範了會計秩序。（ｂｉ）

