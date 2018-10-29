《鍾之日記》匯豐撐港股，茅台累Ａ場

《鍾之日記》１０月２９日，香港天氣：晴。香江魚缸：升。祖國股市：跌。



美股上周五（２６日）因科網股再遭拋售而急跌，道指收跌２９６點或１﹒２％。香江魚缸

上周蒸發８４３點後，今早高開２３８點，報２４９５５點已是全日最高位，其後跟隨Ａ股掉頭

向下，最多跌１２２點，低見２４５９４點。匯控（００００５）中午收市後公布第三季業績，

表現勝市場預期，匯控午後急彈超過半成，助港股收復半日失地，最終全日收升９４點或

０﹒３８％，報２４８１２點，終止四連跌。全日主板總成交９４６億元減少１％。



＊茅台績差引發酒股暴瀉，滬指跌至逾一周新低＊



內地９月工業企業利潤同比增４﹒１％，增速比８月放緩５﹒１個百分點，且為３月以來的

六個月低位，市場均認為數據表明經濟下行壓力日益增大，穩增長政策出台可能加速。不過，即

使內地頒出維穩措施，最新修改《公司法》針對上市公司回購股份制度，令Ａ股回購驟然升溫。

不完全統計已有４１家上市公司股份回購、提議或最新進展公告等，不過，滬深股市今日仍大跌

。滬綜指最多挫２﹒７％，全日收跌２﹒１８％，收報２５４２﹒１點，為１０月１８日以來的

逾一周新低；深成指跌２﹒４３％。人行連續兩日淨回籠１５００億元人民幣，兩市全日成交

２５５４億元人民幣，較上周五跌９﹒６２％。

大消費股暴瀉是今日跌市推手，釀酒股因中國「股王」貴州茅台（滬：６００５１９）第三

季淨利潤按年僅增２﹒７１％，增速為近三年來最低，而導致罕見的開市即跌停，其他白酒股亦

集體崩潰，五糧液（深：０００８５８）、古井貢酒（深：０００５９６）等多達１１股跌停。

市場指，大消費龍頭是這兩年眾多資金避險的地方，現在資金發現未來的增長可能出現問題

，集中拋壓的現象就會比較明顯。而且貴州茅台作為重倉股，不少基金有贖回壓力，跌停下基金

就可能會賣其他股票，拖累整個市場。



＊大笨象季績強勁，帶動午後升半成＊



「大笨象」匯控中午放榜，第三季列帳基準除稅前利潤５９﹒２２億美元，按年升２８％，

勝市場預期，當中包括重大項目之有利變動淨額５億元，但受匯率影響被抵銷１億美元；至於首

三季列帳基準除稅前利潤為１６６﹒３４億美元，按年增長１２％；經調整除稅前利潤為

１８３﹒３２億美元，升４％，第三次股息為每股普通股０﹒１元。業績超出預期，匯控行政總

裁范寧表示，其帶領集團步向增長的工作已初見成效，三大主要環球業務的收入強勁增長，帶動

第三季利潤顯著上升。高盛讚匯控改善了上半年的疲弱表現，信貸質素亦穩定，上望８４元，大

摩則維持呼籲增持匯控。強勁業績帶動匯控股價向前，全日升５％，收市報６３﹒５５元，收復

１０天線（６３﹒１４元）。

中資行交通銀行（０３３２８）上周五放榜，首三季淨利潤增長５﹒３％，第三季淨利則升

７﹒１％；首三季利息淨收入增２﹒４％；淨利息收益率下降３個基點。摩通認為交行第三季業

績表現強勁，惟管理層對明年展望審慎，維持「增持」評級，但高盛則維持對交行「沽售」評級

。交行今日升２﹒１％，報５﹒７９元。



＊內險業績後散水，新華保險、太保挫３％＊



保險股進入業績期，國壽（０２６２８）業績大失市場所望，上周五股價即瀉近７％反映市

場悲觀情緒。新華保險（０１３３６）、太保（０２６０１）及平保（０２３１８）相繼接力。

截至９月底，新華保險首三季淨利潤為７７﹒０２億元（人民幣．下同）按年升５２﹒８％

；營業收入約為１２３４﹒９６億元，按年升６﹒８％；單計第三季，淨利潤為１９﹒０３億元

，按年升５﹒４％。多間大行滿意新華保險業績，其中交銀預料，新華健康險業務保持平穩增長

，公司第四季在低基數效應下的回升會更為顯著。

太保首三季淨利潤為１２７﹒１５億元，按年增加逾１６％；營業收入２８９８﹒１５億元

，上升近１２％；若單計第三季淨利潤４４﹒６１億元，按年升近１％。野村料太保第四季新業

務價值（ＮＢＶ）強勁，會支撐公司全年表現，籲投資者「買入」。

平保則將在收市後放榜。

惟內險業績出爐後市場出現散水潮，全線內險收跌，新華保險挫３﹒１％，太保跌２﹒７％

，平保跌２﹒２％，國壽跌１％繼續尋底。



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