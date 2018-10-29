【Ａ股維穩】人大常委會通公司法修定，中證監稱支持股份回購

《經濟通通訊社駐京記者黃燕明２９日北京專電》第１３屆全國人大常委會第六次會議審議

通過了《全國人民代表大會常務委員會關於修改〈中華人民共和國公司法〉的決定》，對公司法

第１４２條有關公司股份回購的規定進行了專項修改，自公布之日起施行。中證監稱，將認真貫

徹落實《修改決定》，依法規範與支持上市公司股份回購行為。

中證監將系統梳理有關上市公司股份回購制度規則，對於繼續適用的要嚴格執行，對於公司

法修改提出的新要求，及時完善相應的配套制度規則，進一步明確上市公司股份回購的情形、程

序、方式、信息披露、回購股份的持有、回購股份的轉讓、回購股份的註銷等事項。有關上市公

司及其控股股東、實際控制人、董事、監事、高級管理人員應嚴格遵守《修改決定》及相關制度

規則，相應修改公司章程，完善內部管理制度，依法、合規實施股份回購，確保股份回購不損害

上市公司的債務履行能力和持續經營能力。

中證監將加大監管執法力度，依法嚴厲查處利用股份回購實施內幕交易、操縱市場、信息披

露違法、「利益輸送」、「忽悠式回購」等違法違規行為，切實維護上市公司股份回購市場秩序

，發揮股份回購制度積極作用，促進資本市場持續穩定健康發展。

