  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
即市新聞

29/10/2018 08:51

【Ａ股維穩】上交所：制定配套業務規則，支持上市公司實施回購

　　《經濟通通訊社記者林雯婕２９日上海專電》中證監日前對公司股份回購制度進行了專項修
改，新增可實施股份回購的情形，簡化回購程序安排，建立了庫存股制度。
　　對此，上交所表示，前期已開始著手制定修訂股份回購的相關配套業務規則、公告格式指引
，以引導上市公司依法依規履行好信息披露義務，幫助公司辦理好股份回購相關的交易、過戶、
庫存、注銷、轉讓及債權人保護安排等各項具體業務。目前，相關股份回購相關配套業務規則、
公告格式指引已形成初稿。
　　上交所將抓緊予以修訂和完善，盡快發布實施。

返回新聞主頁

全新【etnet健康】專頁登場喇！立即成為Fans獲得最貼身實用嘅健康資訊！ http://fb.me/health.etnet.com.hk
最新專題
More
國際動態29/10/2018
李斯特城班主直升機 墜毁爆炸
中國故事26/10/2018
【國家隊尋蹤】3年前救市基金齊清倉，國家隊留ETF槓桿武器
FOCUS26/10/2018
【FOCUS】外資唱好A股 是否出口術下月見真章
國際動態26/10/2018
奧巴馬希拉莉等 收疑似炸彈郵包
FOCUS25/10/2018
【FOCUS】侵侵、北京「泡沫大鬥法」 人幣異動考驗維穩
國際動態25/10/2018
多國抵制 沙特論壇暫簽4千億協議
人氣文章
財經新聞
評論
專題
產品簡介

DIVA Channel 賞睇好戲《非凡同響》

【活動花絮】【DIVA Channel 4周年‧Beautiful Soul】For Fans 西洋書法工作坊

【etnet Bonus賞你】康怡廣場 X RACCOON FACTORY萬聖節限量版咖啡杯

etnet.com.hk
News 新聞
Stocks 股票
Futures 期貨期權
Warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
Ashares A股
Forex 外匯商品
Funds 基金
MPF 強積金
社創SoIN