《經濟通通訊社記者林雯婕２９日上海專電》中證監日前對公司股份回購制度進行了專項修
改，新增可實施股份回購的情形，簡化回購程序安排，建立了庫存股制度。
對此，上交所表示，前期已開始著手制定修訂股份回購的相關配套業務規則、公告格式指引
，以引導上市公司依法依規履行好信息披露義務，幫助公司辦理好股份回購相關的交易、過戶、
庫存、注銷、轉讓及債權人保護安排等各項具體業務。目前，相關股份回購相關配套業務規則、
公告格式指引已形成初稿。
上交所將抓緊予以修訂和完善，盡快發布實施。
29/10/2018 08:51
【Ａ股維穩】上交所：制定配套業務規則，支持上市公司實施回購
《經濟通通訊社記者林雯婕２９日上海專電》中證監日前對公司股份回購制度進行了專項修
改，新增可實施股份回購的情形，簡化回購程序安排，建立了庫存股制度。
對此，上交所表示，前期已開始著手制定修訂股份回購的相關配套業務規則、公告格式指引
，以引導上市公司依法依規履行好信息披露義務，幫助公司辦理好股份回購相關的交易、過戶、
庫存、注銷、轉讓及債權人保護安排等各項具體業務。目前，相關股份回購相關配套業務規則、
公告格式指引已形成初稿。
上交所將抓緊予以修訂和完善，盡快發布實施。
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