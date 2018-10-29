【Ａ股維穩】上交所：制定配套業務規則，支持上市公司實施回購

《經濟通通訊社記者林雯婕２９日上海專電》中證監日前對公司股份回購制度進行了專項修

改，新增可實施股份回購的情形，簡化回購程序安排，建立了庫存股制度。

對此，上交所表示，前期已開始著手制定修訂股份回購的相關配套業務規則、公告格式指引

，以引導上市公司依法依規履行好信息披露義務，幫助公司辦理好股份回購相關的交易、過戶、

庫存、注銷、轉讓及債權人保護安排等各項具體業務。目前，相關股份回購相關配套業務規則、

公告格式指引已形成初稿。

上交所將抓緊予以修訂和完善，盡快發布實施。

